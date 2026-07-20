Этого никогда не увидите в магазинах "АТБ": какие вещи запрещено носить работникам
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Работники будут носить форму даже в +30 градусов
Покупатели ежедневно видят работников "АТБ" в магазинах, но мало кто задумывается, какие правила внешнего вида они должны выполнять. Даже в жару сотрудникам запрещено выбирать некоторые привычные летние вещи для работы.
В торговой сети действуют внутренние стандарты внешнего вида работников, которых они должны соблюдать при работе. Об этом говорится в правилах "АТБ".
Согласно им, нарушением считается спортивная одежда, майки и шорты. Также сотрудникам запрещено приходить на смену в спортивной или пляжной обуви, в частности, в сандалиях.
Какие еще есть запреты
Кроме требований к одежде, в "АТБ" установили правила по внешнему виду. Работникам нельзя находиться в торговом зале в головных уборах, использовать слишком яркий вечерний макияж или носить длинные ногти с броским лаком или рисунками.
Также запрещена слишком открытая или прозрачная одежда. В список входят блузки и платья без рукавов или на тонких бретельках, топы, вещи с глубоким декольте, короткие юбки и платья, а также модели с высокими разрезами.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли в "АТБ" позже занести деньги, если не хватило при покупке.