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Этого никогда не увидите в магазинах "АТБ": какие вещи запрещено носить работникам

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Что нельзя одевать на работу персоналу
Что нельзя одевать на работу персоналу. Фото Коллаж "Телеграфа"

Работники будут носить форму даже в +30 градусов

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Покупатели ежедневно видят работников "АТБ" в магазинах, но мало кто задумывается, какие правила внешнего вида они должны выполнять. Даже в жару сотрудникам запрещено выбирать некоторые привычные летние вещи для работы.

В торговой сети действуют внутренние стандарты внешнего вида работников, которых они должны соблюдать при работе. Об этом говорится в правилах "АТБ".

Согласно им, нарушением считается спортивная одежда, майки и шорты. Также сотрудникам запрещено приходить на смену в спортивной или пляжной обуви, в частности, в сандалиях.

Не позволяющие носить сотрудникам "АТБ" на рабочем месте
Какую одежду запрещено носить работникам "АТБ" во время работы. Фото: robota.ua

Какие еще есть запреты

Кроме требований к одежде, в "АТБ" установили правила по внешнему виду. Работникам нельзя находиться в торговом зале в головных уборах, использовать слишком яркий вечерний макияж или носить длинные ногти с броским лаком или рисунками.

Также запрещена слишком открытая или прозрачная одежда. В список входят блузки и платья без рукавов или на тонких бретельках, топы, вещи с глубоким декольте, короткие юбки и платья, а также модели с высокими разрезами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли в "АТБ" позже занести деньги, если не хватило при покупке.

Теги:
#Правила #Одежда #АТБ