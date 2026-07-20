Більше сотні гривень за кожен "зайвий" квадрат: кому з українців прийдуть платіжки

Його можна сплатити онлайн

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Деяким українцям цього року доведеться заплатити від кількох сотень до тисяч гривень податку на нерухомість. Сума залежить не лише від площі житла, а й від рішення місцевої влади.

Максимальна ставка становить 120 грн за кожен квадратний метр, який перевищує встановлену пільгову площу. Про це детальніше написали у виданні "Факти ICTV".

Хто має сплатити цей податок

До 1 липня Державна податкова служба мала надіслати власникам податкові повідомлення із сумою до сплати та реквізитами. Якщо паперовий лист не надійшов, інформацію можна перевірити онлайн.

Для цього потрібно авторизуватися в Електронному кабінеті платника ДПС, відкрити меню для громадян і перейти до розділу з повідомленнями про грошові зобов'язання. Також повідомлення доступні у мобільному застосунку "Моя податкова". У ньому зазначаються сума податку, строки сплати та реквізити для оплати.

Податок можна сплатити через мобільний або інтернет-банкінг, а також у відділенні банку. Після оплати варто ще раз перевірити Електронний кабінет, щоб переконатися, що кошти зараховані.

Податок на нерухомість в 2026. Фото: Телеграф

Податок нараховується не на всю площу житла, а лише на ту, що перевищує встановлені норми: 60 кв. м для квартири, 120 кв. м для будинку та 180 кв. м, якщо у власності є і квартира, і будинок. Конкретну ставку встановлює місцева влада, але вона не може перевищувати 120 грн за квадратний метр.

Наприклад, як порахував "Телеграф", якщо квартира має площу 75 кв. м, а місцева влада встановила максимальну ставку, власнику доведеться сплатити до 1 800 грн податку на рік.

Що робити, якщо у документі помилки

Якщо у повідомленні виявили помилки, власник має право звернутися до податкової для звірки даних. Під час перевірки уточнюють площу нерухомості, наявність пільг, ставку податку та правильність розрахунку. Якщо помилки підтвердяться, податкова зробить перерахунок і надішле нове повідомлення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими проблемами можуть стикнутись власники житла "з 90-х" при продажу та спадкуванні.