Более сотни гривен за каждый "лишний" квадрат: кому из украинцев придут платежки

Его можно оплатить онлайн

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Некоторым украинцам в этом году придется заплатить от нескольких сотен до тысяч гривен налога на недвижимость. Сумма зависит не только от площади жилья, но и от решения местных властей.

Максимальная ставка составляет 120 грн за каждый квадратный метр, превышающий установленную льготную площадь. Об этом подробнее написали в издании "Факты ICTV".

Кто должен оплатить этот налог

До 1 июля Государственная налоговая служба должна была отправить владельцам налоговые уведомления с суммой к уплате и реквизитами. Если бумажное письмо не поступило, информацию можно проверить онлайн.

Для этого нужно авторизироваться в Электронном кабинете плательщика ГНС, открыть меню для граждан и перейти в раздел с уведомлениями о денежных обязательствах. Также сообщения доступны в мобильном приложении "Моя налоговая". В нем указываются сумма налога, сроки уплаты и реквизиты для оплаты.

Налог можно оплатить через мобильный или интернет-банкинг, а также в отделении банка. После оплаты следует еще раз проверить электронный кабинет, чтобы убедиться, что средства зачислены.

Налог на недвижимость в 2026 году. Фото: Телеграф

Налог начисляется не на всю площадь жилья, а только на превышающую установленные нормы: 60 кв. м для квартиры, 120 кв. м для дома и 180 кв. м, если в собственности есть и квартира, и дом. Конкретную ставку устанавливают местные власти, но они не могут превышать 120 грн за квадратный метр.

К примеру, как посчитал "Телеграф", если квартира имеет площадь 75 кв. м, а местные власти установили максимальную ставку, владельцу придется оплатить до 1 800 грн налога в год.

Что делать, если в документе ошибки

Если в сообщении были обнаружены ошибки, собственник имеет право обратиться к налоговой для сверки данных. При проверке уточняется площадь недвижимости, наличие льгот, ставка налога и правильность расчета. Если ошибки подтвердятся, налоговая произведет перерасчет и пришлет новое сообщение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими проблемами могут столкнуться владельцы жилья "с 90-х" при продаже и наследовании.