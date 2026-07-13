Водянисті, тріскаються і гниють: яку фатальну помилку з помідорами роблять майже всі

Тріщини в помідорах, вершинна гнилизна, водянистий смак — все це може бути через неправильне зрошення томатів

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Якщо ви новачок у вирощуванні томатів, можете сумніватися, скільки саме води їм потрібно. Якщо вологи не вистачає, рослини перестануть плодоносити або помідори виростуть занадто маленькими. Якщо ж води надто багато або кущі поливають нерегулярно, ви ризикуєте отримати водянисті плоди, тріщини на шкірці, сухі плями, вершинну гниль та інші проблеми.

Як визначити, що час поливати томати?

Найкращий спосіб — перевірити ґрунт руками. Якщо верхній шар землі глибиною близько 2-3 сантиметрів сухий і розсипчастий, то помідори потребують води.

Як правильно поливати помідори?

Головна мета – підтримувати постійну вологість ґрунту. Якщо земля занадто довго залишається сухою, а потім отримує рясний полив, на шкірі плодів з’являються сухі плями, які потім тріскаються в міру зростання томатів, а пошкоджена шкірка призводить до гниття.

Однак – і це важливо – по можливості уникайте попадання води на листя та стебла . Волога зелень — ідеальне середовище для розвитку грибкових захворювань.

Тому найкращий спосіб — спрямовувати струмінь ближче до землі, прямо в ґрунт біля основи рослини. Поливайте рясно, щоб волога проникла до коріння, і робіть це регулярно. Оптимальний час для процедури — ранок: якщо вода випадково потрапить на листя, вона швидко висохне на сонці, що допоможе запобігти хворобам.

Система крапельного зрошення також чудово справляється з підтримкою постійної вологості ґрунту. І обов’язково додайте шар мульчі навколо кущів – вона захистить культуру від хвороб та зупинить швидке випаровування води.

Що ще потрібно враховувати при поливі:

Тип ґрунту: якщо земля піщана і схильна до пересихання, томатам знадобиться частіший полив (а також, можливо, додаткові добрива).

якщо земля піщана і схильна до пересихання, томатам знадобиться частіший полив (а також, можливо, додаткові добрива). Щільний грунт: якщо грунт мулистий або глинистий, він добре утримує вологу, тому такі рослини можна поливати трохи рідше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як вирощувати помідори, щоб їх треба було поливати лише раз за все літо.