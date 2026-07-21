Забудьте о пресном рисе: шеф-повар раскрыл секрет вкусного рассыпчатого гарнира
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Эту ошибку при приготовлении риса допускает большинство людей
Белый рис кажется одним из самых простых блюд. Однако один небольшой кулинарный приём может полностью изменить его вкус и превратить обычный гарнир во вкусное блюдо.
Шеф-повар Хуанхо Лопес рассказал, на какую деталь при приготовлении стоит обратить внимание. По словам кулинара, главный секрет заключается не в сложных ингредиентах, а в правильной ароматной основе, передает "Los Andes".
Вместо обычной воды он предлагает использовать бульон, а перед варкой добавить чеснок и лавровый лист.
Почему стоит заменить воду на бульон
При варке вода только помогает рису стать мягким, но почти не влияет на его вкус. Бульон работает иначе – он насыщает зерна ароматами и специями еще во время приготовления.
Благодаря такому способу рис перестает быть просто добавлением к основному блюду и становится полноценным ароматным гарниром.
Как приготовить вкусный рис по методу Хуанхо Лопеса
Шеф-повар советует сначала раскрыть аромат специй, а затем добавлять жидкость.
Для этого нужно:
- обжарить три зубчика чеснока в небольшом количестве масла;
- добавить рис и перемешивать его около минуты, чтобы зерна покрылись растительным маслом;
- положить два лавровых листа;
- залить горячим бульоном в нужном количестве;
- варить рис на слабом огне под частично закрытой крышкой;
- после того как жидкость полностью впитается, выключить огонь и оставить рис еще на 5 минут.
Перед подачей лавровые листья лучше убрать, а зерна аккуратно разделить вилкой.
Как сделать рис рассыпчатым
Даже хороший рецепт можно испортить неправильным приготовлением. Одна из самых распространенных ошибок – избыток жидкости или частое перемешивание.
Чтобы рис остался вкусным и рассыпчатым, следует:
- добавлять бульон в правильном количестве;
- после закипания убавлять огонь;
- не перемешивать рис без надобности;
- оставлять его настояться несколько минут после завершения варки.
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