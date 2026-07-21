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Забудьте о пресном рисе: шеф-повар раскрыл секрет вкусного рассыпчатого гарнира

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Несколько шагов перед варкой изменят все Новость обновлена 21 июля 2026, 10:55
Несколько шагов перед варкой изменят все. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эту ошибку при приготовлении риса допускает большинство людей

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Белый рис кажется одним из самых простых блюд. Однако один небольшой кулинарный приём может полностью изменить его вкус и превратить обычный гарнир во вкусное блюдо.

Шеф-повар Хуанхо Лопес рассказал, на какую деталь при приготовлении стоит обратить внимание. По словам кулинара, главный секрет заключается не в сложных ингредиентах, а в правильной ароматной основе, передает "Los Andes".

Вместо обычной воды он предлагает использовать бульон, а перед варкой добавить чеснок и лавровый лист.

Почему стоит заменить воду на бульон

При варке вода только помогает рису стать мягким, но почти не влияет на его вкус. Бульон работает иначе – он насыщает зерна ароматами и специями еще во время приготовления.

Благодаря такому способу рис перестает быть просто добавлением к основному блюду и становится полноценным ароматным гарниром.

Как приготовить вкусный рис по методу Хуанхо Лопеса

Шеф-повар советует сначала раскрыть аромат специй, а затем добавлять жидкость.

Для этого нужно:

  • обжарить три зубчика чеснока в небольшом количестве масла;
  • добавить рис и перемешивать его около минуты, чтобы зерна покрылись растительным маслом;
  • положить два лавровых листа;
  • залить горячим бульоном в нужном количестве;
  • варить рис на слабом огне под частично закрытой крышкой;
  • после того как жидкость полностью впитается, выключить огонь и оставить рис еще на 5 минут.

Перед подачей лавровые листья лучше убрать, а зерна аккуратно разделить вилкой.

Как превратить обычный рис в вкусный гарнир
Как приготовить вкусный рис. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Как сделать рис рассыпчатым

Даже хороший рецепт можно испортить неправильным приготовлением. Одна из самых распространенных ошибок – избыток жидкости или частое перемешивание.

Чтобы рис остался вкусным и рассыпчатым, следует:

  • добавлять бульон в правильном количестве;
  • после закипания убавлять огонь;
  • не перемешивать рис без надобности;
  • оставлять его настояться несколько минут после завершения варки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простом кулинарном трюке — один ингредиент в фарше помогает сделать котлеты невероятно сочными.

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#Рецепт #Лайфхак #Злак