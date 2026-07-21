Забудьте о пресном рисе: шеф-повар раскрыл секрет вкусного рассыпчатого гарнира

Эту ошибку при приготовлении риса допускает большинство людей

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Белый рис кажется одним из самых простых блюд. Однако один небольшой кулинарный приём может полностью изменить его вкус и превратить обычный гарнир во вкусное блюдо.

Шеф-повар Хуанхо Лопес рассказал, на какую деталь при приготовлении стоит обратить внимание. По словам кулинара, главный секрет заключается не в сложных ингредиентах, а в правильной ароматной основе, передает "Los Andes".

Вместо обычной воды он предлагает использовать бульон, а перед варкой добавить чеснок и лавровый лист.

Почему стоит заменить воду на бульон

При варке вода только помогает рису стать мягким, но почти не влияет на его вкус. Бульон работает иначе – он насыщает зерна ароматами и специями еще во время приготовления.

Благодаря такому способу рис перестает быть просто добавлением к основному блюду и становится полноценным ароматным гарниром.

Как приготовить вкусный рис по методу Хуанхо Лопеса

Шеф-повар советует сначала раскрыть аромат специй, а затем добавлять жидкость.

Для этого нужно:

обжарить три зубчика чеснока в небольшом количестве масла;

добавить рис и перемешивать его около минуты, чтобы зерна покрылись растительным маслом;

положить два лавровых листа;

залить горячим бульоном в нужном количестве;

варить рис на слабом огне под частично закрытой крышкой;

после того как жидкость полностью впитается, выключить огонь и оставить рис еще на 5 минут.

Перед подачей лавровые листья лучше убрать, а зерна аккуратно разделить вилкой.

Как приготовить вкусный рис. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Как сделать рис рассыпчатым

Даже хороший рецепт можно испортить неправильным приготовлением. Одна из самых распространенных ошибок – избыток жидкости или частое перемешивание.

Чтобы рис остался вкусным и рассыпчатым, следует:

добавлять бульон в правильном количестве;

после закипания убавлять огонь;

не перемешивать рис без надобности;

оставлять его настояться несколько минут после завершения варки.

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