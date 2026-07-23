Секрет насиченого смаку від "МастерШеф": як приготувати прозорий і наваристий бульйон (відео)

Бульйон — одна з тих базових заготовок, яка здатна помітно змінити смак звичайних домашніх страв.

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Його можна використовувати не лише як основу для супів, а й додавати до каш, пасти, соусів, тушкованих овочів та інших страв, яким хочеться надати більшої насиченості. Саме добре приготований бульйон додає їжі глибини та робить смак більш об'ємним.

Цим кулінарним прийомом свого часу ділився учасник "МастерШеф", наголошуючи, що вода не завжди здатна повноцінно розкрити смак продуктів. Водночас правильно зварений бульйон може стати універсальною основою, яку зручно приготувати заздалегідь, а потім зберігати в холодильнику або заморозити порційно. Про це він розповів на своїй TikTok-сторінці "snovyda".

Як приготувати насичений бульйон із кісток

Для приготування знадобляться кістки, вода, яблучний оцет або інша кислота, цибуля, морква, селера, часник, перець горошком і лавровий лист. Кількість води варто розраховувати так, щоб вона приблизно на 5 см покривала кістки. Для овочевої основи можна використовувати класичне французьке мірпуа у співвідношенні цибуля, морква та селера 2:1:1.

Інгредієнти:

кістки – необхідна кількість;

вода – щоб покривала кістки приблизно на 5 см;

яблучний оцет – 1 ст. л.;

цибуля – 2 частини;

морква – 1 частина;

селера – 1 частина;

часник – за смаком;

перець горошком – за смаком;

лавровий лист – за смаком;

Спочатку кістки потрібно довести до кипіння, після чого злити першу воду та ретельно промити їх. Такий етап допомагає позбутися зайвих домішок і зробити майбутній бульйон чистішим. Потім кістки слід залити холодною водою та поставити каструлю на мінімальний вогонь. Поступове нагрівання дозволить смаковим речовинам повільно переходити з кісток у рідину.

Далі можна додати яблучний оцет. Кислота допомагає вивільненню колагену з кісткової тканини, завдяки чому бульйон набуває більш насиченої текстури. Водночас важливо не переборщити з оцтом, адже його надлишок може негативно вплинути на смак готової страви.

Окрему увагу варто приділити овочам. Цибулю, не очищаючи від шкірки, та моркву рекомендують попередньо підрум'янити на сухій пательні або в духовці. Саме добре підсмажені овочі надають бульйону більш глибокого аромату та насиченого кольору. Однак доводити їх до сильного обвуглення не варто: надто чорна скоринка може додати страві неприємної гіркоти. Селеру можна додати до овочевої основи разом із цибулею та морквою.

Після цього в каструлю слід покласти підготовлені овочі, часник, перець горошком і лавровий лист. Бульйон потрібно варити на дуже слабкому вогні: рідина має лише злегка побулькувати, а не активно кипіти. Саме сильне кипіння часто стає причиною того, що готовий бульйон втрачає прозорість.

Під час приготування на поверхні утворюватиметься піна, яку потрібно регулярно знімати. Каструлю краще не накривати кришкою, щоб піну було легше контролювати. Якщо рідина випаровується занадто швидко, доливати варто лише окріп — це допоможе не порушувати температуру приготування.

Солити бульйон під час тривалого варіння не рекомендують. У процесі випаровування води концентрація солі збільшується, тому готовий продукт легко пересолити. Якщо бульйон планується використовувати як основу для супу, краще додати сіль уже на етапі приготування самої страви.

Готовий бульйон необхідно обережно процідити через дрібне сито, щоб видалити кістки, овочі та спеції. Частину можна залишити для приготування супу або соусу, а решту розлити невеликими порціями та заморозити. Особливо зручно використовувати для цього форми для льоду: невеликі кубики бульйону можна додавати безпосередньо під час приготування пасти, каші, соусу чи тушкованих овочів.

Що важливо знати

Головний секрет хорошого бульйону полягає не в кількості інгредієнтів, а в правильній техніці. Не варто поспішати, влаштовувати сильне кипіння або нехтувати зняттям піни. А попереднє обсмажування цибулі та моркви допоможе отримати більш виразний аромат і глибокий смак.

Готовий бульйон можна адаптувати під різні страви. Для більш нейтрального смаку достатньо обмежитися овочами та спеціями, а для насиченішого варіанту можна додати більше кісток із м'ясними залишками. Яблучний оцет за потреби можна замінити іншою м'якою кислотою, але використовувати її варто помірно.

У результаті під рукою буде універсальна кулінарна заготовка, яка допоможе швидко зробити цікавішими навіть найпростіші страви. Кілька кубиків замороженого бульйону можуть стати тією самою маленькою деталлю, яка перетворить звичайну кашу, пасту або соус на значно більш насичену та ароматну страву.