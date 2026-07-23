Дрони атакували одразу кілька стратегічних об'єктів росіян: що відомо про нічні удари

Попередньо, під удар могли потрапити паливна й енергетична інфраструктура, а також логістика

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У ніч на 23 липня Росія та тимчасово окуповані території опинилися під масштабною атакою безпілотників. Вибухи лунали у Воронежі, селищі Новоспаське Ульяновської області, окупованому Луганську та кількох містах Криму.

У Воронежі місцеві жителі повідомляли про серію вибухів. Моніторингові канали пишуть, що однією з ймовірних цілей атаки міг бути логістичний хаб компанії Wildberries. Офіційної інформації про наслідки ударів наразі немає.

Під атакою також опинилося селище Новоспаське в Ульяновській області. За повідомленнями російських джерел, безпілотники атакували базу зрідженого газу та нафтопродуктів ТОВ "НС-Ойл". Підприємство є частиною однойменного приватного нафтопереробного заводу та має розвинену інфраструктуру для зберігання і відвантаження пального. Раніше тут вже чули вибухи — в кінці вересня 2025 року на цьому НПЗ були влучання.

В тимчасово окупованому Криму вибухи фіксували одразу в кількох районах. У Севастополі місцеві жителі повідомляли про стрілянину та потужні вибухи, ймовірно могла бути атакована позиція російської ППО на Федюхіних висотах біля Балаклавської ТЕС. Як пише "Кримський вітер", вибухи також чули в районі Євпаторії, Ялти, Феодосії. Один із можливих районів ураження знаходиться між селищем Приморське та селами Південне і Батальне, де розташована велика електропідстанція "Приморська".

Ситуація в Ялті

Пожежа поблизу Феодосії/ Кримський вітер

У тимчасово окупованому Луганську також пролунали вибухи. За попередньою інформацією, удар було завдано по стоянці вантажних автомобілів.

Пожежа в Луганську/ Supernova+

Наразі офіційних заяв про масштаби пошкоджень та які саме інфраструктурні об'єкти постраждали не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще кілька днів тому дрони вже навідувались до Криму. Тоді повідомляли також про вибухи на кількох підстанціях.