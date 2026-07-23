"Люди обдурили самі себе": чому регіони України програють Києву за розміром пенсій

Економіст пояснив, як тіньова зайнятість впливає на розмір пенсійних виплат

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Маленькі пенсії — результат недоплачених соціальних внесків. Підприємці намагаються шахраювати, не платити податки, і тому Пенсійний фонд має великий дефіцит. Ця ситуація значно яскравіше проявляється в регіонах, ніж в столиці.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко. Він зауважив, що наразі максимальна пенсія — 25 тисяч, її отримує невелика група людей, як небагато отримують і по 4 тисячі. Здебільшого — пенсія 6-8 тисяч. Такі малі суми пояснюються саме дефіцитом ПФ.

Інформація щодо чисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених пенсій станом на 1 липня 2026 року/ ПФУ

"Класика жанру. ФОП всім показує, що він отримує мінімалку, він – сирота, відповідно, у Пенсійному фонді він – сирота. Не говорячи про те, що це наша звичка не оформляти людей офіційно, а якщо офіційно не оформлені, відповідно, в Пенсійний не платять", — пояснив Охріменко.

Він наголосив, що намагаючись всіх обманути, люди таким чином обманюють самі себе. І ситуація гірша саме в регіонах. "Дійсно в Києві більшість людей працює легально, а в провінції, на жаль, дійсно, більшість людей легально не працює", — резюмує експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найнижча пенсія — в трьох областях на заході України. Середні не дотягують і до 6000 грн, тоді як для комфортного життя потрібно щонайменше 12 тисяч.