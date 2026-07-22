Федоров — наступний президент? Які шанси в ексміністра на перемогу і який його прихований козир

Через скандал рейтинги політика злетіли

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров, звільнення якого не підтримує багато українців, може готуватися до участі у наступних президентських виборах в Україні. Шанси на перемогу в нього значні.

Про це пише "Телеграф" з посиланням на моделювання результатів виборів нейромережею Gemini.

Федоров піде у президенти?

За даними газети The Times, яка посилається на джерела в оточенні ексчиновника, Федорова вже закликають створити свою політичну партію. Один із його союзників повідомив, що цю ідею схвалюють "кілька" депутатів. Сам Федоров від коментарів відмовився.

Один із депутатів заявив, що скандал через звільнення Федорова суттєво підвищив його політичну впізнаваність, і тепер багато хто вже "готується до того моменту, коли в Україні знову можна буде провести вибори".

Шанси ексміністра очолити Україну

Аналізуючи актуальну політичну ситуацію в країні модель відзначила недавнє опитування соціологічної групи "Рейтинг", де в першому турі гіпотетичних президентських виборів 22,3% опитаних українців проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського, 14,9% — за ексголовнокомандувача Валерія Залужного, 13,4% — за Михайла Федорова, чия відставка з посади міністра оборони викликала хвилю протестів.

Моделювання першого туру

На думку ШІ, перший тур президентських виборів в Україні, ймовірно, виграє чинний президент України Володимир Зеленський (28% – 32%) . Серед його переваг відзначається адмінресурс, статус верховного головнокомандувача, мобілізація базового ядра.

. Серед його переваг відзначається адмінресурс, статус верховного головнокомандувача, мобілізація базового ядра. Друге місце Gemini віддає Залужному (22% — 26%) . Серед переваг цього кандидата високий рівень довіри, армійський авторитет, підтримка консерваторів.

. Серед переваг цього кандидата високий рівень довіри, армійський авторитет, підтримка консерваторів. Третє місце — Михайло Федоров (15% — 18%). Переваги – підтримка технократів, IT-сектору, прогресивного бізнесу.

Незважаючи на явну перевагу в першому турі, штучний розум не прогнозує перемоги Володимира Зеленського на виборах в жодному зі сценаріїв. Головним претендентом на пост президента України він бачить Валерія Залужного. При цьому, якщо Залужний залишається в дипломатичній ніші і відмовляється від прямої лобової кампанії, Федоров акумулює весь запит на оновлення без хаосу і обганяє його на фініші 1 туру.

"Чому в цьому сценарії перемагає Федоров: У другому турі спрацьовує перетікання голосів. До Федорова автоматично відходить протестний електорат, виборці Залужного, Порошенка та бізнес-сектор. Для всіх них Федоров – безпечний компроміс: він не "старе обличчя", не популіст і має репутацію технократа який вміє будувати працюючі системи", — вважає ШІ.

Секретний козир Федорова:

"У Федорова практично немає власного антирейтингу. Він стає єдиним кандидатом, здатним забрати голоси як у прихильників змін, так і поміркованих центристів", — пише Gemini.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшов один із протестів у Києві. На ньому була присутня нардеп Маріанна Безугла, яка заявила, що це "мітинг її мрії".