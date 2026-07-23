Чи потягнуть роботу касиром у "АТБ" люди старше 55 років: чесна відповідь експрацівника мережі

Як показує досвід, вік не стає на заваді

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Вакансії у великих торгових мережах, у тому числі в "АТБ", залишаються одними з найдоступніших варінатів для українців віком від 55 років. Водночас претенденти нерідко сумніваються, чи варто погоджуватися на роботу касиром і який дохід можна отримати в результаті.

Обговорення цієї теми розгорілося в соціальній мережі Threads після того, як колишній керуючий кількох магазинів "АТБ" запропонував користувачам ставити будь-які питання щодо його роботи.

Одна із жінок запитала, чи варто йти працювати касиром у 55 років. Крім того, її цікавило питання заробітку — чи не виявиться дохід у результаті менший за той, який був обіцяний.

Пост у Threads

Автор поста відповів, що на розмір підсумкового доходу впливає одразу кілька факторів. Водночас колишній керівник вважає, що не варто відмовлятися від вакансії через вік і додав, що серед його підлеглих були співробітниці старше 50 років, які показували дуже добрі результати.

"Багато факторів впливатимуть на вашу зарплату, але так, варто. Мав у підпорядкуванні декілька дівчат 50+, давали фору молодим на раз два", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки зараз заробляють касири в "АТБ".