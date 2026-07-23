Чи потягнуть роботу касиром у "АТБ" люди старше 55 років: чесна відповідь експрацівника мережі
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Як показує досвід, вік не стає на заваді
Вакансії у великих торгових мережах, у тому числі в "АТБ", залишаються одними з найдоступніших варінатів для українців віком від 55 років. Водночас претенденти нерідко сумніваються, чи варто погоджуватися на роботу касиром і який дохід можна отримати в результаті.
Обговорення цієї теми розгорілося в соціальній мережі Threads після того, як колишній керуючий кількох магазинів "АТБ" запропонував користувачам ставити будь-які питання щодо його роботи.
Одна із жінок запитала, чи варто йти працювати касиром у 55 років. Крім того, її цікавило питання заробітку — чи не виявиться дохід у результаті менший за той, який був обіцяний.
Автор поста відповів, що на розмір підсумкового доходу впливає одразу кілька факторів. Водночас колишній керівник вважає, що не варто відмовлятися від вакансії через вік і додав, що серед його підлеглих були співробітниці старше 50 років, які показували дуже добрі результати.
"Багато факторів впливатимуть на вашу зарплату, але так, варто. Мав у підпорядкуванні декілька дівчат 50+, давали фору молодим на раз два", — сказав він.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки зараз заробляють касири в "АТБ".