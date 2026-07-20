Борошно більше не потрібно зважувати: простий спосіб відміряти потрібну кількість без ваг (відео)

Під час приготування випічки точна кількість борошна часто має вирішальне значення для результату.

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У рецептах зазвичай вказують вагу продукту в грамах, але кухонні ваги є далеко не в кожного, особливо якщо готувати потрібно швидко. У такій ситуації допоможуть прості кухонні предмети, які є майже в кожному домі. Звичайна склянка або ложка можуть стати зручними мірними інструментами, якщо знати правильні пропорції.

Один із найпростіших способів відміряти борошно без ваг — скористатися стандартною склянкою об’ємом 250 мл. У середньому така ємність вміщує близько 140 грамів пшеничного борошна. Водночас важливо правильно набирати продукт: не варто утрамбовувати борошно або набирати його з великою гіркою, адже це може змінити фактичну кількість. Про це йдеться на Instagram-сторінці "healthyhomesteader".

Для зручності можна запам’ятати кілька основних пропорцій:

1 склянка борошна — приблизно 140 г;

3/4 склянки — близько 105 г;

1/2 склянки — приблизно 70 г;

1/4 склянки — близько 35 г.

Такий спосіб особливо стане у пригоді під час приготування млинців, пирогів, оладок та іншої домашньої випічки, де невелике відхилення в кількості інгредієнтів не завжди критичне. Однак для складних рецептів, наприклад деяких видів тіста, де важливе точне співвідношення продуктів, кухонні ваги все ж залишаються найнадійнішим варіантом.

Відміряти борошно можна також за допомогою столових і чайних ложок. В одній столовій ложці без гірки міститься приблизно 5–10 грамів борошна, а з гіркою — близько 15–20 грамів. Чайна ложка без гірки вміщує приблизно 3 грами продукту, а з гіркою — близько 5 грамів.

Перед вимірюванням борошно бажано просіяти, особливо якщо воно довго зберігалося або має грудочки. Це не лише покращує структуру тіста, а й допомагає отримати більш точну кількість продукту.

Знання таких простих пропорцій дозволяє готувати улюблені страви навіть без спеціального кухонного обладнання. Звичайна склянка чи ложка можуть легко замінити ваги у багатьох повсякденних рецептах і допомогти уникнути помилок під час приготування.