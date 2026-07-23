В "АТБ" ціни на морозиво впали майже втричі: у вас є тиждень
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Вигідна пропозиція діє у всіх маркетах
У мережі супермаркетів "АТБ" оновилися щотижневі акції. Великі знижки встановили, зокрема, на популярне морозиво.
Про це повідомляє "Телеграф". Купити товар з дисконтом можна буде до 28 липня.
Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" посипались: що продають зі знижками понад 50%".
Саме у відділі з морозивом цього тижня зосереджено найгучніші знижки. Деякі товари можна придбати майже втричі дешевше.
Що продають по акції:
- Морозиво Magnat — сорбет манго-апельсин та Raspberry Cheesecake — подешевшало на 55%, до 103,90 гривні.
- Пломбір "Київський" у вафельному стаканчику коштує 18,30 гривні зі знижкою 55%, а з фісташкою чи без цукру — від 26,50 до 36,30 гривні.
- Морозиво "Рудь" 100% та зі смаком чорниці-ожини продають зі знижкою 50%, за 68,90 та 75,90 гривні відповідно.
Навіщо магазини роблять знижки?
Є відразу кілька причин, через які супермаркети роблять вигідні пропозиції для покупців:
- Визволення місця. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки спонукають людей купити більше, ніж планувалося, або скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціни, щоб прискорити продажі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній керуючий кількома магазинами "АТБ" розповів, чому в годину пік працює лише одна каса.