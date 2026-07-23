В "АТБ" ціни на морозиво впали майже втричі: у вас є тиждень

Вигідна пропозиція діє у всіх маркетах

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У мережі супермаркетів "АТБ" оновилися щотижневі акції. Великі знижки встановили, зокрема, на популярне морозиво.

Про це повідомляє "Телеграф". Купити товар з дисконтом можна буде до 28 липня.

Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" посипались: що продають зі знижками понад 50%".

Саме у відділі з морозивом цього тижня зосереджено найгучніші знижки. Деякі товари можна придбати майже втричі дешевше.

Що продають по акції:

Морозиво Magnat — сорбет манго-апельсин та Raspberry Cheesecake — подешевшало на 55%, до 103,90 гривні.

— сорбет манго-апельсин та Raspberry Cheesecake — подешевшало на 55%, до 103,90 гривні. Пломбір "Київський" у вафельному стаканчику коштує 18,30 гривні зі знижкою 55%, а з фісташкою чи без цукру — від 26,50 до 36,30 гривні.

у вафельному стаканчику коштує 18,30 гривні зі знижкою 55%, а з фісташкою чи без цукру — від 26,50 до 36,30 гривні. Морозиво "Рудь" 100% та зі смаком чорниці-ожини продають зі знижкою 50%, за 68,90 та 75,90 гривні відповідно.

Знижки в АТБ

Навіщо магазини роблять знижки?

Є відразу кілька причин, через які супермаркети роблять вигідні пропозиції для покупців:

Визволення місця. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки спонукають людей купити більше, ніж планувалося, або скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціни, щоб прискорити продажі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній керуючий кількома магазинами "АТБ" розповів, чому в годину пік працює лише одна каса.