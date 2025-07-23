Не робіть це у свято Почаївської ікони, аби не накликати негаразди

Ця ікона має велике значення для вірян

У середу, 23 липня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни вшановують Почаївську чудотворну ікону Божої Матері, яка є однією з найвизначніших у християнстві. А за старим стилем це відбувалося 5 серпня.

У 1675 році тривала Збаразька війна проти турків і татар, і ченці бачили, що програють ворогу. Так вони почали молитися Діві Марії, і вона з'явилась над церквою разом з ангелами. Вороги налякалися Богородиці, адже не знали, чого чекати далі і втекли. Відтоді і з'явилось свято Почаївської ікони Божої Матері. Зараз цей образ зберігається у місті Почаєві Тернопільської області.

Традиції та прикмети 23 липня

У цей день віряни йдуть до храму та моляться до Почаївської ікони Божої Матері. Християни просять одужання від хвороб, миру в Україні, захисту від бід, покращення стосунків та зміцнення шлюбу. У народі у цей день прибирали в будинку та збирали урожай.

Побачили туман — чекайте наступного дня хорошу погоду.

Почули звуки сови — скоро буде холодно.

Яскраві зорі на небі — можливі опади найближчим часом.

Що не можна робити 23 липня

Заборонено ламати калину, бо накличете горе.

Не можна довго спати, оскільки можна втратити цікаві можливості.

Заздрити, обговорювати інших, лінуватися, як і в інші дні, не варто.

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