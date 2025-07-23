З Днем бабусі 2025: зворушливі картинки для привітання рідних

Свято проводять з рідними і близькими

У середу, 23 липня, в Україні та світі відзначають День чудової бабусі. Це гарний привід вшанувати рідну людину та проявити до неї любов, турботу та увагу. Також ми розповідали, які важливі церковні свята є у липні 2025 року.

Свято виникло у Сполучених Штатах Америки. У 1984 році письменниця та радіоведуча Еліс Соломон дала ідею відзначати усіх бабусь, щоб вони відчували себе особливими та потрібними. Водночас Соломон хотіла показати, що бабусі — це не просто турботливі жінки старшого віку, які бавлять онуків. Її ідея полягала у тому, аби шанувати бабусь як повноцінних особистостей зі своїми мріями, захопленнями та планами.

День чудової бабусі традиційно відзначають у родинному колі. Онуки приходять до своїх бабусь та дарують квіти і символічні презенти. Люди влаштовують теплі посиденьки, смакують улюблені страви та згадують спільні яскраві моменти. Це хороша нагода висловити вдячність бабусям за виховання, допомогу, піклування та показати, як ви їх любите.

З нагоди свята "Телеграф" підготував красиві привітання у картинках із Днем бабусі. Надсилайте їх рідним людям зручним способом: у Viber, Messenger чи просто SMS-повідомленням. Їм буде приємно почути теплі слова у цей день.

Картинки з Днем чудової бабусі

Листівка з Днем бабусі

День бабусі 2025

Привітання для бабусі

Картинка з Днем бабусі

З Днем бабусі

Привітання для бабусь

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