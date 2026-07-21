Платіжки зростуть на тисячі: скільки доведеться платити за новими тарифами на воду в Києві

Пояснюємо, як зміниться вартість послуг та які ціни вже діють в інших містах України

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В Києві готуються підвищити вартість водопостачання та водовідведення. Ціна може зрости майже втричі — до 88,9 за кубічний метр (загальна вартість).

За даними РБК-Україна, на водопостачання припадатиме 50,69 грн, а водовідведення — 38,21 грн. Наразі кияни сплачують 30,38 грн за кубометр водопостачання та водовідведення. У разі затвердження нових розрахунків тариф зросте на 58,52 грн.

Потреба в зростанні тарифу пояснюється загальним збільшенням витрат підприємства — здорожчала електроенергія, вартість паливно-мастильних матеріалів, реагенти, є потреба в підвищенні зарплат працівникам.

Як тариф вплине на витрати киян

У разі підвищення тарифів до запропонованих, витрати домогосподарств на воду зростуть на сотні, а то й тисячі гривень. Так, сім'я з двох осіб, яка споживає близько 9 кубометрів холодної води на місяць, замість нинішніх приблизно 273 грн сплачуватиме понад 800 грн. Додаткові витрати становитимуть близько 527 грн щомісяця або понад 6,3 тис. грн на рік.

Для родини з трьох осіб із місячним споживанням 15 кубометрів платіжка за воду та каналізацію зросте з орієнтовно 456 грн до 1 333,5 грн. Різниця становитиме майже 878 грн на місяць або понад 10,5 тис. грн на рік.

Особливо відчутним підвищення може стати для домогосподарств, які не отримують субсидій. Водночас для надання пільг і житлових субсидій держава застосовує соціальні нормативи споживання. Вони становлять 2,4 кубометра холодної води на особу на місяць за наявності централізованого гарячого водопостачання або 4 кубометри холодної води за його відсутності, а також 1,6 кубометра гарячої води на людину. Норматив на водовідведення складає 3,6 кубометра на особу щомісяця.

Для однієї людини за наявності централізованого гарячого водопостачання вартість холодної води та водовідведення становитиме близько 259 грн на місяць, а без гарячої води — понад 340 грн. Для родини з трьох осіб витрати в межах нормативів сягнуть майже 778 грн із гарячою водою та понад 1 020 грн без неї. За гарячу воду — платять окремо.

Київ не перший: де в Україні найдорожча вода

Влітку в низці областей України місцеві водоканали масово підвищили тарифи на водопостачання та водовідведення. Ціни зросли по-різному залежно від регіону. У деяких містах вартість послуг зросла вдвічі чи навіть утричі.

Найбільше за кубометр платять в Умані — 157,32 грн, в Бородянці — 139, 34 грн, Павлограді — 113,47 грн та Бердичеві — 101,76 грн. Трохи менше сотні за куб просять в Ужгороді (91,24 грн) та Дрогобичі (87,30 грн). Більш ніж втричі — до 81,01 грн зросла ціна у Вінниці, у Запоріжжі до 69, 37 грн за куб, у Хмельницькому вартість з 15 липня — 57,86 грн за 1 куб. м

Про намір збільшити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення вже говорять у Львові. З поточного тарифу 25,88 грн він може зрости до 56, 38 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кияни влітку вже зіткнулись із подорожчанням — зросла ціна проїзду у міському транспорті. На черзі — різке підвищення вартості міської електрички.