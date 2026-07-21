Чому Житомир та Рівне отримують пенсії більше за Тернопіль: ексміністр назвав 3 приховані фактори

На розмір пенсій впливає не лише рівень зарплат у регіоні

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Розмір пенсій в українських областях суттєво відрізняється. Попри поширену думку, це пояснюється не лише сучасними доходами населення.

Колишній віце-прем'єр-міністр, міністр праці та соціальної політики України Павло Розенко в інтерв’ю "Телеграфу" пояснив, чому західні регіони часто поступаються іншим за середнім розміром пенсій, а Житомирська та Рівненська області демонструють кращі показники.

Розмір виплат відчутно відрізняється

За словами політика, головна причина — історичний розподіл праці, який сформувався ще за часів Української РСР та Радянського Союзу. На заході країни майже не було великих промислових підприємств із високими зарплатами, які формували значні пенсійні права працівників.

Натомість західні області традиційно спеціалізувалися на сфері послуг, освіті, культурі та медицині. Саме тому середні зарплати там десятиліттями залишалися нижчими, ніж у промислових центрах.

"Найвищі заробітні плати були в Києві та промислових регіонах — Донецьку, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, де працювали великі металургійні та промислові підприємства. Люди отримували високі зарплати, зокрема й за шкідливі умови праці", — пояснив ексміністр.

Павло Розенко

Чому Львівщина має нижчі середні пенсії, ніж Чернігівщина?

За словами політика, це пов'язано з тим, що в Чернігівській області працювала велика кількість колгоспів і радгоспів, тоді як на Львівщині такої концентрації великих сільськогосподарських підприємств не було. Саме історична структура економіки й сьогодні впливає на середній рівень пенсій.

Чому Рівненська область випереджає Тернопільщину?

Павло Розенко зазначає, що тут працюють одразу три фактори:

Діяльність Рівненської атомної електростанції, яка забезпечувала високі офіційні зарплати працівників та відповідно більші пенсійні внески. Значна кількість багатодітних сімей. Частина жителів області отримує додаткові пенсійні виплати, передбачені законодавством для окремих категорій громадян. Підвищені "чорнобильські" пенсії та інші виплати для людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Водночас політик спростував припущення, що на розмір пенсій на Рівненщині міг вплинути нелегальний видобуток бурштину. За його словами, нелегальна діяльність не передбачає сплати податків і страхових внесків, тому не може формувати вищі пенсії.

За таким самим принципом, додав ексміністр, пояснюються й відносно високі середні пенсії у Житомирській області, де також значний вплив мають "чорнобильські" виплати. Таким чином, різниця між регіонами залежить не лише від рівня сучасних зарплат, а й від історії розвитку економіки та особливостей державної соціальної підтримки.

Водночас Розенко зазначив, що після завершення війни ситуація може частково змінитися через масове переміщення населення на захід України. Однак поки що багато людей працюють дистанційно або залишаються зареєстрованими як ФОП чи працівники компаній у тих регіонах, де були зареєстровані раніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як домогтися перерахунку пенсії та отримати доплату понад 1000 грн.