Почему Житомир и Ровно получают пенсии больше, чем Тернополь: эксминистр назвал 3 скрытых фактора
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На размер пенсий влияет не только уровень зарплат в регионе
Размер пенсий в украинских областях существенно отличается. Несмотря на распространенное мнение, это объясняется не только современными доходами населения.
Бывший вице-премьер-министр, министр труда и социальной политики Украины Павел Розенко в интервью "Телеграфу" объяснил, почему западные регионы часто уступают другим по средним размерам пенсий, а Житомирская и Ровенская области демонстрируют лучшие показатели.
По словам политика, главная причина — историческое разделение труда, которое сформировалось еще во времена РСФСР и Советского Союза. На западе страны почти не было крупных промышленных предприятий с высокими зарплатами, формировавшими значительные пенсионные права работников.
Западные области традиционно специализировались на сфере услуг, образовании, культуре и медицине. Именно поэтому средние зарплаты там десятилетиями оставались ниже, чем в промышленных центрах.
"Самые высокие заработные платы были в Киеве и промышленных регионах — Донецке, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, где работали крупные металлургические и промышленные предприятия. Люди получали высокие зарплаты, в том числе и за вредные условия труда", — пояснил эксминистр.
Почему у Львовщины более низкие средние пенсии, чем у Черниговщины?
По словам политика, это связано с тем, что в Черниговской области работало большое количество колхозов и совхозов, тогда как на Львовщине такой концентрации крупных сельскохозяйственных предприятий не было. Именно историческая структура экономики и сегодня оказывает влияние на средний уровень пенсий.
Почему Ровенская область опережает Тернопольщину?
Павел Розенко отмечает, что здесь работают сразу три фактора:
- Деятельность Ровенской атомной электростанции, которая обеспечивала высокие официальные зарплаты работников и, соответственно, большие пенсионные взносы.
- Значительное количество многодетных семей. Часть жителей области получают дополнительные пенсионные выплаты, предусмотренные законодательством для отдельных категорий граждан.
- Повышенные "чернобыльские" пенсии и другие выплаты для людей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
В то же время политик опроверг предположение, что на размер пенсий на Ровенщине могла повлиять нелегальная добыча янтаря. По его словам, нелегальная деятельность не предусматривает уплаты налогов и страховых взносов, поэтому не может формировать более высокие пенсии.
По тому же принципу, добавил эксминистр, объясняются и относительно высокие средние пенсии в Житомирской области, где также значительное влияние "чернобыльские" выплаты. Таким образом, разница между регионами зависит не только от уровня современных зарплат, но и истории развития экономики и особенностей государственной социальной поддержки.
В то же время Розенко отметил, что после завершения войны ситуация может частично измениться из-за массового перемещения населения на запад Украины. Однако пока многие работают дистанционно или остаются зарегистрированными как ФЛП или работники компаний в тех регионах, где были зарегистрированы ранее.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как добиться перерасчета пенсии и получить доплату свыше 1000 грн.