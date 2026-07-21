Почему Житомир и Ровно получают пенсии больше, чем Тернополь: эксминистр назвал 3 скрытых фактора

На размер пенсий влияет не только уровень зарплат в регионе

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Размер пенсий в украинских областях существенно отличается. Несмотря на распространенное мнение, это объясняется не только современными доходами населения.

Бывший вице-премьер-министр, министр труда и социальной политики Украины Павел Розенко в интервью "Телеграфу" объяснил, почему западные регионы часто уступают другим по средним размерам пенсий, а Житомирская и Ровенская области демонстрируют лучшие показатели.

Размер выплат существенно отличается

По словам политика, главная причина — историческое разделение труда, которое сформировалось еще во времена РСФСР и Советского Союза. На западе страны почти не было крупных промышленных предприятий с высокими зарплатами, формировавшими значительные пенсионные права работников.

Западные области традиционно специализировались на сфере услуг, образовании, культуре и медицине. Именно поэтому средние зарплаты там десятилетиями оставались ниже, чем в промышленных центрах.

"Самые высокие заработные платы были в Киеве и промышленных регионах — Донецке, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге, где работали крупные металлургические и промышленные предприятия. Люди получали высокие зарплаты, в том числе и за вредные условия труда", — пояснил эксминистр.

Павел Розенко

Почему у Львовщины более низкие средние пенсии, чем у Черниговщины?

По словам политика, это связано с тем, что в Черниговской области работало большое количество колхозов и совхозов, тогда как на Львовщине такой концентрации крупных сельскохозяйственных предприятий не было. Именно историческая структура экономики и сегодня оказывает влияние на средний уровень пенсий.

Почему Ровенская область опережает Тернопольщину?

Павел Розенко отмечает, что здесь работают сразу три фактора:

Деятельность Ровенской атомной электростанции, которая обеспечивала высокие официальные зарплаты работников и, соответственно, большие пенсионные взносы. Значительное количество многодетных семей. Часть жителей области получают дополнительные пенсионные выплаты, предусмотренные законодательством для отдельных категорий граждан. Повышенные "чернобыльские" пенсии и другие выплаты для людей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В то же время политик опроверг предположение, что на размер пенсий на Ровенщине могла повлиять нелегальная добыча янтаря. По его словам, нелегальная деятельность не предусматривает уплаты налогов и страховых взносов, поэтому не может формировать более высокие пенсии.

По тому же принципу, добавил эксминистр, объясняются и относительно высокие средние пенсии в Житомирской области, где также значительное влияние "чернобыльские" выплаты. Таким образом, разница между регионами зависит не только от уровня современных зарплат, но и истории развития экономики и особенностей государственной социальной поддержки.

В то же время Розенко отметил, что после завершения войны ситуация может частично измениться из-за массового перемещения населения на запад Украины. Однако пока многие работают дистанционно или остаются зарегистрированными как ФЛП или работники компаний в тех регионах, где были зарегистрированы ранее.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как добиться перерасчета пенсии и получить доплату свыше 1000 грн.