Стаж з радянських часів: як домогтися перерахунку пенсії та отримати доплату понад 1000 грн

Юрист пояснив, у яких випадках можна переглянути розмір старої пенсії

Дехто з українців, які вийшли на пенсію ще в радянські часи, можуть домогтися перегляду розміру виплат. Водночас окремі пенсіонери мають право на надбавку або державну допомогу через потребу в постійному сторонньому догляді.

Про це розповів юрист Юрій Айвазян, відповідаючи на запитання пенсіонерки.

Як здійснити перерахунок

За словами фахівця, сам по собі факт виходу на пенсію ще у 1991 році та розмір тодішніх виплат у рублях не є підставою для перерахунку пенсії зараз. Перегляд можливий, якщо під час нинішнього розрахунку Пенсійний фонд не врахував або неправильно врахував зарплату за найвигідніші 60 календарних місяців поспіль до 1 липня 2000 року.

Для цього знадобиться архівна довідка про заробітну плату за відповідний період, підтверджена первинними документами. При цьому суми, отримані в радянських рублях, не переводяться у гривню напряму, а вираховуються через спеціальний коефіцієнт заробітку.

Хто може отримати надбавку на догляд

Окремо юрист пояснив питання доплати на догляд. Якщо пенсіонеру встановлено інвалідність I групи, надбавка на догляд має призначатися незалежно від наявності дітей чи інших родичів.

Якщо ж інвалідності I групи немає, важливими умовами стають статус одинокої особи та висновок ЛКК про потребу в постійному сторонньому догляді. Одинокими вважаються громадяни, які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати.

Розмір стандартної надбавки на догляд наразі становить лише 50 гривень. Водночас самотні пенсіонери, яким виповнилося 80 років і які мають висновок ЛКК про необхідність постійного догляду, можуть претендувати на державну соціальну допомогу у розмірі 1038 гривень на місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні планують підвищити прожитковий мінімум і які виплати зростуть разом з ним.