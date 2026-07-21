Чому в Києві пенсії найвищі по країні: ексміністр назвав вагому причину

Багато українців задаються питанням, чому пенсіонери в столиці отримують значно вищі виплати

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Середня пенсія у Києві станом на 1 липня 2026 року становить 9901 грн, що є найвищим показником серед усіх регіонів України. Для порівняння, на Київщині середній розмір виплат складає 7681 грн, а у низці західних областей пенсіонери отримують майже вдвічі менше, повідомляє сервіс "Опендатабот".

Чому різниця між регіонами настільки велика, "Телеграф" запитав у колишнього міністра праці та соціальної політики України Павла Розенка.

Різниця у розмірах виплат суттєва

За його словами, така картина є цілком закономірною, адже розмір пенсії безпосередньо залежить від заробітної плати, яку людина отримувала протягом трудового життя.

"Якщо накласти карту середніх пенсій на карту середніх заробітних плат, то ми побачимо практично однакову картину. Пенсія — це похідна від заробітної плати", – зазначив екс-міністр.

Розенко пояснює, що у столиці, а також у великих промислових регіонах традиційно були значно вищі зарплати. Саме тому сьогодні там вищими є й пенсійні виплати.

Водночас, за словами експосадовця, певний вплив мають і високі доходи окремих категорій державних службовців. Він зазначає, що рівень оплати праці в органах влади, судах та прокуратурі в середньому у два-три рази перевищує середню зарплату по країні. Відповідно, це також відображається на майбутніх пенсіях.

Павло Розенко

Окремо Павло Розенко прокоментував тему так званих спецпенсій. За його словами, часто складається враження, що саме вони суттєво впливають на загальну статистику, однак насправді кількість таких отримувачів відносно невелика.

"Питання спецпенсій — це не питання великої економії бюджету Пенсійного фонду. Це питання соціальної справедливості", – зазначив екс-посадовець.

Він наголосив, що головна проблема полягає не у фінансовому навантаженні, а у різному підході держави до оцінки праці різних професій.

За словами Розенка, колишні судді чи прокурори можуть отримувати довічне грошове утримання у розмірі 100–150 тисяч гривень, тоді як пенсії більшості вчителів, лікарів чи представників робітничих професій у рази нижчі.

Питання соціальної справедливості залишається відкритим

"Незрозуміло, чому держава по-різному оцінює внесок судді чи прокурора і вчителя, лікаря, токаря чи слюсаря. Це питання не економії коштів, а державних пріоритетів", – каже політик.

Експосадовець підсумував, що регіональний розрив у пенсіях насамперед відображає різницю у зарплатах, які люди отримували протягом своєї кар'єри. Водночас дискусія щодо спеціальних пенсій, на його думку, стосується передусім принципів соціальної справедливості, а не можливості суттєво заощадити кошти Пенсійного фонду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не так з масштабною пенсійною реформою в Україні: ШІ виніс вердикт.