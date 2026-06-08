Виплати поділять на дві частини? Українцям перерахують пенсії по-новому, готується реформа
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Логіку змін виплат насамперед бачать у перерозподілі коштів усередині системи
Виплати пенсій в Україні можуть змінитись. Уряд представив концепт нової пенсійної реформи, яка має скоротити розрив між мінімальними та максимальними виплатами.
Про це повідомила народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, реформу хочуть винести на голосування не пізніше за осінь 2026 року.
Що хочуть змінити для пенсіонерів
Головне:
▪️ Пенсія буде ділитися на дві частини – базову (від держави) та страхову (залежить від стажу та внесків);
▪️ З’явиться гарантований мінімальний рівень виплат;
▪️ Скоротять розрив між найменшими та найбільшими пенсіями;
▪️ "Елітні" пенсії для окремих категорій поступово переведуть до системи професійних програм.
"У Мінекономіки логіку реформи передусім бачать у перерозподілі коштів всередині системи. За рахунок запровадження базової частини розраховують прибрати ефект, який спостерігаємо зараз, коли виплата знецінюється через три роки після виходу на пенсію. У той час, як "нові" пенсіонери отримують значно вищі виплати, маючи аналогічний стаж та зарплату", — пояснила нардепка.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть скасувати безкоштовний проїзд.