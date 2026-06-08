Виплати поділять на дві частини? Українцям перерахують пенсії по-новому, готується реформа

Логіку змін виплат насамперед бачать у перерозподілі коштів усередині системи

Виплати пенсій в Україні можуть змінитись. Уряд представив концепт нової пенсійної реформи, яка має скоротити розрив між мінімальними та максимальними виплатами.

Про це повідомила народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, реформу хочуть винести на голосування не пізніше за осінь 2026 року.

Що хочуть змінити для пенсіонерів

Головне:

▪️ Пенсія буде ділитися на дві частини – базову (від держави) та страхову (залежить від стажу та внесків);

▪️ З’явиться гарантований мінімальний рівень виплат;

▪️ Скоротять розрив між найменшими та найбільшими пенсіями;

▪️ "Елітні" пенсії для окремих категорій поступово переведуть до системи професійних програм.

Пенсійна реформа 2026. Інфографіка — Телеграф

"У Мінекономіки логіку реформи передусім бачать у перерозподілі коштів всередині системи. За рахунок запровадження базової частини розраховують прибрати ефект, який спостерігаємо зараз, коли виплата знецінюється через три роки після виходу на пенсію. У той час, як "нові" пенсіонери отримують значно вищі виплати, маючи аналогічний стаж та зарплату", — пояснила нардепка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть скасувати безкоштовний проїзд.