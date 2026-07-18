Дочка "мовчуна" Меладзе вляпалася у великі неприємності у Росії

Випливли дорожні "подвиги" молодшої доньки співака

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Поки співак Валерій Меладзе продовжує мовчати про кровопролитну війну в рідній Україні, його молодша дочка встигла заробити значну колекцію порушень правил дорожнього руху в Росії. За останні три роки 23-річна Аріна Меладзе отримала близько сотні штрафів, а один із них довів справу до суду.

За даними російських ЗМІ, Аріна з 2021 року їздить на кросовері Mercedes-Benz GLA вартістю близько 3,5 млн рублів. З серпня 2023 року на її рахунку накопичилося близько 100 штрафів на загальну суму 82 750 рублів (понад 40 тисяч гривень).

Більшість порушень пов’язані з перевищенням швидкості та несплатою паркування. Крім того, за цей час автомобіль шість разів ставав учасником невеликих ДТП.

Mercedes-Benz GLA

Один зі штрафів за паркування, виписаний у вересні 2025 року, донька артиста так і не сплатила. У результаті справа дійшла до мирового суду, який притягнув Аріну до адміністративної відповідальності та зобов’язав виплатити штраф у подвійному розмірі – 10 тисяч рублів (майже 5 тисяч гривень).

Аріна Меледзе. Фото: instagram.com/meladzearina

У розмові з російським медіа Аріна лише посміялася та відмовилася коментувати ситуацію. Раніше ми писали, що Аріна Меладзе не пішла стопами батька, а розпочала лікарську практику у РФ.

Де зараз Валерій Меладзе?

Кілька років тому артист разом із сім’єю переїхав до Іспанії й відтоді практично не виступає у Росії. Співак неодноразово опинявся в центрі скандалів через відсутність однозначної публічної позиції з приводу війни в Україні.

Попри переїзд, Меладзе періодично приїжджає до Москви із приватними візитами, проте концертів у Росії не дає. У квітні він виступив на весіллі ексучасниці "Міс Україна".