У McDonald’s можна отримати безкоштовний обід: потрібна лише пляшка Coca-Cola

Аби взяти участь в акції, потрібно знайти спеціальний код на пляшці

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Нова акція від Coca-Cola покотилась соцмережею. Купуючи акційні пляшки, можна виграти меню від McDonald’s.

Про це розповів українець під ніком grechka.dm у своєму дописі в Threads. Він детально розписав, як взяти участь в акції.

За його словами, він придбав три пляшки Coca-Cola з QR-кодом на етикетці та перевірив коди під кришками. Дві з трьох пляшок виявилися виграшними — обидва рази користувач отримав меню від McDonald’s.

Щоб взяти участь в акції, потрібно придбати Coca-Cola з позначкою про акцію, просканувати QR-код на етикетці, перейти на сайт і пройти коротку реєстрацію. Після цього ввести код з-під кришки та запустити віртуальне колесо з призами.

У разі виграшу подарунок можна активувати через застосунок McDonald’s — після введення спеціального коду у ньому з’являється доступний бонус.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які саме пляшки Coca-Cola дозволяють взяти участь у розіграші призів від McDonald’s. Для акції підходять не всі упаковки, а лише ті, що мають спеціальний QR-код та код під кришкою.