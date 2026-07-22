В McDonald’s можно получить бесплатный обед: нужна только бутылка Coca-Cola

Чтобы принять участие в акции, нужно найти специальный код на бутылке

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Новая акция от Coca-Cola покатилась соцсетью. При покупке акционных бутылок можно выиграть меню от McDonald’s.

Об этом рассказал украинец под ником grechka.dm в своем сообщении в Threads. Он подробно расписал, как принять участие в акции.

По его словам, он купил три бутылки Coca-Cola с QR-кодом на этикетке и проверил коды под крышками. Две из трех бутылок оказались выигрышными – оба раза пользователь получил меню от McDonald’s.

Чтобы принять участие в акции, нужно приобрести Coca-Cola с пометкой об акции, просканировать QR-код на этикетке, перейти на сайт и пройти короткую регистрацию. После этого ввести код из-под крышки и запустить виртуальное колесо с призами.

В случае выигрыша, подарок можно активировать через приложение McDonald’s — после ввода специального кода в нем появляется доступный бонус.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие именно бутылки Coca-Cola позволяют принять участие в розыгрыше призов от McDonald’s. Для акции подходят не все упаковки, а только имеющие специальный QR-код и код под крышкой.