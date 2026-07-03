Чи на свіжій олії готують вашу картоплю фрі у McDonald’s: експрацівник дав чесну відповідь

Ресторан швидкого харчування має високі стандарти якості страв

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Фритюр, у якому смажать картоплю фрі у McDonald’s, фільтрують та замінюють регулярно. Цей момент там суворо контролюється.

Про це розповів колишній працівник мережі Михайло (mickeyoot) в соцмережі Threads. За його словами, це робиться регулярно, частіше, ніж раз на день.

Крім того, у мережі фільтрація олії в який смажать картоплю, здійснюється за таймером, пропускати її не можна. Інший експрацівник МакДональдз у коментарях розповів, що нічна зміна бере проби та замінює олію у випадку необхідності.

Як готують картоплю фрі у McDonald’s

Як розповів раніше інший експрацівник мережі, напівфабрикат картоплі фрі виробляють на заводі. Нарізану картоплю занурюють на 3 секунди в киплячу олію, а після цього миттєво заморожують.

Після такої "обробки" картопля під час приготування у фритюрі не вбирає олію. На кухні картоплю зберігається в стані глибокої заморозки у спеціальному автоматі, з якого вона висипається в кошик для фритюрниці, якщо натиснути спеціальну педаль.

Напівфабрикат подається у фритюрницю автоматично. Фото: zarajsky.org

Картопля потрапляє в олію замороженою. Фото: zarajsky.org

McDonald’s викидає бургери та картоплю після тривоги

Мережа не працює під час повітряної тривоги й всі готові продукти та страви у McDonald’s обов'язково списуються та викидаються після її завершення. Це продиктовано суворими стандартами безпеки харчових продуктів — готові страви, які не встигли видати гостям, утилізуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що McDonald’s не відкриваються миттєво після закінчення тривоги. Персоналу потрібен час, щоб не тільки перевірити обладнання, а й провести процедури безпеки та приготувати свіжу продукцію.