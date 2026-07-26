Більше не захочете смажити баклажани: цей рецепт підкорить із першого шматочка (відео)

Вам сподобається цей рецепт

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Баклажани — популярний літній овоч із ніжною м'якоттю, який смажать, запікають, тушкують і маринують, або ж готують по-французьки. Водночас із них можна приготувати й легку холодну закуску, де овочі залишаються соковитими, ароматними та добре просочуються пікантним маринадом. Сьогодні пропонуємо рецепт баклажанів із морквою, солодким перцем, фіолетовою цибулею, зеленню та часником — після нетривалої термічної обробки овочі настоюються в кисло-солодкому маринаді. Для страви краще обирати молоді баклажани з гладкою блискучою шкіркою та щільною м'якоттю: вони містять менше насіння і не гірчать, а якщо овочі все ж мають гіркуватий присмак, їх варто посолити перед приготуванням і залишити на 15–20 хвилин, а потім промити та обсушити. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати мариновані баклажани

Інгредієнти:

баклажани — 3–4 шт.;

морква — 1 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

фіолетова цибуля — 1 шт.;

петрушка — 1 невеликий пучок;

часник — 2–3 зубчики;

олія — для смаження;

Для маринаду:

вода — 3 ст. л.; оцет 9% — 2 ст. л.; цукор — 2 ст. л.; сіль — 0,5 ст. л.;

Спосіб приготування:

Баклажани вимити, обсушити та нарізати кружальцями завтовшки близько 1 см. Якщо овочі гіркуваті, посипати сіллю, залишити на 15–20 хвилин, потім промити холодною водою та ретельно обсушити. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажити баклажани приблизно по 1 хвилині з кожного боку. Не потрібно доводити їх до повної готовності: достатньо, щоб вони злегка підрум'янилися та стали м'якшими. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишок олії. Моркву натерти на великій тертці, болгарський перець і фіолетову цибулю нарізати тонкою соломкою або півкільцями. Петрушку дрібно посікти, часник пропустити через прес або натерти. З'єднати всі овочі в контейнері з кришкою. Для маринаду змішати воду, оцет, цукор і сіль. Перемішати до повного розчинення цукру та солі. За бажанням частину оцту можна замінити яблучним, щоб смак закуски був м'якшим. Додати до овочів обсмажені баклажани, залити маринадом і накрити контейнер кришкою. Обережно струсити, щоб маринад рівномірно розподілився між усіма інгредієнтами. Поставити закуску в холодильник щонайменше на 6 годин. Протягом цього часу кілька разів обережно струсити контейнер, щоб овочі рівномірно просочилися маринадом. Для більш насиченого смаку залишити страву на ніч.

Як і з чим подавати

Мариновані баклажани найкраще подавати охолодженими як самостійну закуску або овочевий гарнір до м'яса, птиці чи риби. Перед подачею їх можна прикрасити свіжою петрушкою, кінзою або зеленою цибулею, а для гострішого смаку додати трохи перцю чилі. Добре поєднується така закуска і з відвареною молодою картоплею, рисом або свіжим хлібом. Якщо хочеться зробити смак ніжнішим, до баклажанів можна подати соус на основі натурального йогурту з часником та зеленню.

Ця закуска особливо вдала для літнього столу: баклажани залишаються ніжними, а морква, перець і цибуля додають їм приємного хрускоту та свіжості. Важливо не пересмажити основний овоч і не поспішати з подачею — кілька годин у холодильнику дозволяють маринаду повністю розкрити смак усіх компонентів. За бажанням рецепт можна адаптувати під власні вподобання: зробити його гострішим, додавши чилі, замінити петрушку кінзою або використати яблучний оцет замість звичайного.