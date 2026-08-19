Від Ющенка до "ОПЗЖ". Що потрібно знати про Столара, до якого навідалося НАБУ

Нардеп співпрацює зі слідством

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У середу, 19 серпня, стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проводять спецоперацію з викриття злочинної організації, яка працювала на найвищому державному рівні. За даними ЗМІ, одним із фігурантів справи є народний депутат Вадим Столар.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Столара. До речі, чинний нардеп, за даними джерел "Української правди", на цей час знаходиться не в Україні.

Що відомо про Вадима Столара

Вадим Столар – український політик, бізнесмен. У різні роки обирався у Верховну Раду від "Партії регіонів" та партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ). Після того як діяльність ОПЗЖ була заборонена, він увійшов до депутатської групи "Відновлення України". Крім того, з 2006 по 2010 рік під час президентства Віктора Ющенка входив до його партії "Наша Україна".

Вадим Столар/facebook.com/stolar.vadym

Столар відомий своїм давнім зв’язком із будівельним бізнесом. У ЗМІ його неодноразово характеризували як впливового "тіньового" гравця у Києві.

Ім’я Вадима Столара також фігурує у низці журналістських та антикорупційних розслідувань. У лютому 2023 року Служба безпеки України (СБУ) провела у нього обшуки в рамках справи про можливу легалізацію активів, які належали Віктору Медведчуку та іншим особам, які перебувають під санкціями.

Що відомо про операцію "Форрест Гамп"

Нагадаємо, НАБУ та САП 19 серпня повідомили, що проводять спецоперацію "Форрест Гамп". За даними слідства, злочинна група діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів за участю високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Імена фігурантів та інші подробиці спецоперації в НАБУ не повідомляли, проте опублікували невелике відео розслідування із записами розмов невідомих чоловіків.

Крім того, під час обшуків було виявлено документ із "планом антикризової комунікації" щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Ради. У документі містяться підготовлені комунікаційні кроки та тези для реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.

Додамо, що Столар на своїй сторінці у Facebook повідомив, що співпрацює із представниками НАБУ.

У зв’язку зі зверненнями представників ЗМІ інформую, що слідчі дії НАБУ проводять у мене вдома. Я відкрито співпрацюю із представниками Бюро. Жодних перешкод у роботі правоохоронців не створюю. Вадим Столар

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) знову взявся за "справу шашличків". Обвинуваченим у ньому проходить юрист Андрій Довбенко, який підозрюється у створенні корупційної схеми із заарештованим майном АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).