Бронювання через "Дію" можуть призупинити: коли саме і що робити працівникам

Уряд готує перевірки критично важливих підприємств

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В Україні можуть тимчасово обмежити можливість бронювання військовозобов’язаних працівників через "Дію". Наразі уряд обговорює зміни до чинного механізму та можливе проведення додаткових перевірок підприємств, які мають статус критично важливих.

Обмеження можуть діяти до кінця липня, як написали в "kadroland". У цей період планують перевірити, чи всі компанії, які користуються правом бронювання, дійсно відповідають встановленим критеріям.

Раніше повідомлялося про можливе створення Координаційного центру, який мав би займатися організацією процесу бронювання. Уряд планував розглянути відповідну постанову, однак її ухвалення відклали. Серед причин називали зміни у складі Кабінету Міністрів.

Військовий квиток. Фото: 127tro

Попри це, обговорення щодо майбутньої роботи системи бронювання тривають. Одним із варіантів є не лише створення нового органу, а й посилення контролю за підприємствами зі статусом критично важливих.

Як повідомила виконавча директорка Diia.City Union Валерія Кушнерчук, бронювання через "Дію" можуть призупинити найближчим часом, а повернути звичний формат роботи системи планують наприкінці липня.

Компаніям радять завчасно подати документи для підтвердження статусу критично важливого підприємства, щоб уникнути можливих затримок із бронюванням працівників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли можуть мобілізувати непридатного чоловіка.