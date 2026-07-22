Бронирование через "Дію" могут приостановить: когда и что делать работникам

Правительство готовит проверки критически важных предприятий

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В Украине могут временно ограничить возможность бронирования военнообязанных работников через "Дію". В настоящее время правительство обсуждает изменения в действующий механизм и возможно проведение дополнительных проверок предприятий, имеющих статус критически важных.

Ограничения могут действовать до конца июля, как написали в Kadroland. В этот период планируют проверить, действительно ли все компании, пользующиеся правом бронирования, соответствуют установленным критериям.

Ранее сообщалось о возможном создании Координационного центра, который должен заниматься организацией процесса бронирования. Правительство планировало рассмотреть соответствующее постановление, однако его принятие отложили. Среди причин называли изменения в составе Кабинета министров.

Военный билет. Фото: 127tro

Несмотря на это, обсуждения будущей работы системы бронирования продолжаются. Одним из вариантов является не только создание нового органа, но и усиление контроля предприятий со статусом критически важных.

Как сообщила исполнительный директор Diia.City Union Валерия Кушнерчук, бронирование через "Дію" могут приостановить в ближайшее время, а вернуть привычный формат работы системы планируют в конце июля.

Компаниям советуют заблаговременно предоставить документы для подтверждения статуса критически важного предприятия, чтобы избежать возможных задержек с бронированием работников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда могут мобилизовать непригодного мужчину.