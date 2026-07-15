Ця категорія раніше не відображалася: кого тепер не можна бронювати через "Резерв+"

Роботодавцям радять перевірити категорії військового обліку своїх заброньованих працівників

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У застосунку "Резерв+" по-новому відображаються категорії військового обліку. Тепер там вказано, людина є військовозобов’язаною або резервістом, що спричинило зміни у порядку бронювання від мобілізації.

До оновлення застосунок відображав лише дві категорії — призовник та військовозобов’язаний. Як пояснила адвокатка Тетяна Донець, через це на деяких підприємствах у списках за додатком 5 до Порядку №1487 (форма, за якою підприємства ведуть військовий облік своїх працівників) не було жодного працівника зі статусом резервіста.

Тепер у документі вказується дві категорії — або "військовозобов’язаний", або "резервіст". Нововведення викликало занепокоєння, бо резервісти не підлягають бронюванню та не впливають на квоту.

Нові правила бронювання. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

За словами Тетяни Донець, без відповідної підстави військовозобов’язаним не присвоюють категорію резервіста та не включають їх до оперативного резерву. Ці чоловіки й раніше мали статус резервіста, але у "Резерв+" він не відображався.

Статус резервіста можна отримати двома шляхами. Перший — добровільно укласти відповідний контракт. Також його надають тим звільненим з військової служби, які придатні для служби в резерві.

Адвокатка підтвердила, що резервістів дійсно не можна бронювати. Вони також не враховуються під час визначення загальної кількості військовозобов’язаних для розрахунку квоти.

Тому Тетяна Донець радить роботодавцям перевірити категорії військового обліку своїх заброньованих працівників. Якщо серед них є резервісти, у графі два списку ("Категорія військового обов’язку") має бути зазначена правильна категорія обліку. Також необхідно оновити графу дев’ять, де вказуються дата і час формування нового документа.

Окремо варто звернути увагу на категорію "солдат резерву" з ВОС 999. За словами адвокатки, такий запис не означає статус резервіста. Йдеться про звичайного військовозобов’язаного, якого можна бронювати та враховувати під час розрахунку квоти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто може втратити бронювання вже 10 серпня. Як цього уникнути.