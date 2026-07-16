Мобілізація пенсіонерів: кого і як можуть призвати після 60 років

Для частини громадян передбачено окремий порядок проходження служби

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В Україні не планують підвищувати граничний вік для обов’язкової мобілізації, незважаючи на численні чутки. Згідно з чинним законодавством вік, до якого можуть мобілізувати, залишається незмінним — 60 років.

Для деяких передбачені винятки – офіцерів запасу можуть призвати до 65 років. Крім того, для громадян старшого віку діє добровільна програма Контракт 60+.

Вона дозволяє громадянам після 60 років вступати до лав Збройних сил України за власним бажанням, пише "Стіна".

Для укладання контракту потрібно пройти військово-лікарську комісію, отримати згоду обраної військової частини, а далі подати документи до територіального центру комплектування та підписати угоду терміном на один рік.

Програма також передбачає випробувальний термін до шести місяців. У разі успішного проходження контракту можуть продовжити.

Цей підхід дає можливість як пенсіонеру, і командуванню оцінити реальні можливості бійця.

При цьому варто додати, що чоловіків старшого віку не залучають до штурмових підрозділів та виконання найнебезпечніших бойових завдань на передовій. Як правило їх використовують в інших напрямках: у логістиці, забезпеченні, організації перевезень, зв’язку, ремонті та обслуговуванні техніки, а також у підготовці та навчанні військовослужбовців.

Найбільше потрібні фахівці з великим професійним досвідом. Їх беруть інструкторами та наставниками для новобранців. У цій ролі пенсіонери можуть принести більше користі, ніж передовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які правила мобілізації діють з 1 липня і до чого потрібно було готуватись українцям.