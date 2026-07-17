Усе через паперові документи. Як можуть мобілізувати непридатного чоловіка — приклад

Суд став на захист ТЦК

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Чоловік з Дніпра мав документ про непридатність до військової служби, але згодом несподівано отримав повістку. Спроба виправити ситуацію через суд виявилася марною через особливості ведення військового обліку.

Ще у 2019 році чоловіка було виключено з військового обліку згідно з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), але він не зміг внести ці дані до електронного реєстру та застосунку "Резерв+". У цьому випадку суд став на бік територіального центру комплектування, пояснивши рішення змінами у законодавстві, за даними Єдиного державного реєстру судових рішень.

Справу розглянув Дніпропетровський окружний адміністративний суд. Ще у червні 2019 року чоловік отримав висновок ВЛК про непридатність до військової служби та був виключений з військового обліку. У його тимчасовому військово-обліковому документі також зазначалося, що повторний медичний огляд проходити не потрібно.

Суд пояснив, чому непридатний чоловік не зміг змінити статус у "Резерв+". Фото: "Телеграф"

Однак у вересні 2025 року чоловік отримав повістку для уточнення облікових даних. Після цього його адвокат звернувся до ТЦК із вимогою оновити інформацію в електронному реєстрі та застосунку "Резерв+". У відповідь у центрі комплектування повідомили, що для цього чоловік має особисто з'явитися з документами.

Не погодившись із такою відповіддю, чоловік звернувся до суду. Він просив визнати бездіяльність ТЦК незаконною та зобов'язати внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів інформацію про його виключення з військового обліку.

Суд відмовив у задоволенні позову. Основною причиною стало те, що наказ Міністерства оборони №684, на підставі якого чоловіка виключили з обліку у 2019 році, втратив чинність ще 25 липня 2024 року. Через це правова підстава, зазначена у військовому документі, більше не діє.

У рішенні також зазначено, що сам по собі паперовий документ про непридатність не означає автоматичного оновлення інформації в електронних базах. Саме тому між даними у військовому посвідченні та "Резерв+" можуть виникати розбіжності.

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