Досить відтирати: покладіть одну річ на кухонні шафи, щоб захистити їх від жиру і пилу

Простий лайфхак допоможе значно рідше прибирати кухню

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Під час приготування їжі жир осідає не лише на плиті чи стільниці, а й на верхній частині кухонних шафок. Згодом він змішується з пилом, утворюючи липкий шар, який дуже складно відмити.

Однак є простий спосіб запобігти цьому, пише Gazeta.pl.

Секрет дуже простий — застеліть верхню поверхню шафок звичайними газетами або великими аркушами паперу. Вони стануть своєрідним захисним бар'єром, який збиратиме на себе жир і пил. Коли папір забрудниться, його достатньо зняти та замінити новим, не витрачаючи сили на відтирання поверхні.

Просто і ефективно

Перед тим як скористатися цим методом, варто ретельно очистити верх шафок від старих забруднень. Лише після цього застеліть їх папером так, щоб він повністю закривав поверхню.

За потреби аркуші можна накладати один на один, щоб не залишалося відкритих ділянок.

Якщо на кухні часто готують смажені страви, краще використати два шари паперу. Це допоможе ефективніше затримувати жир і продовжить термін використання такого захисту.

Як часто потрібно міняти папір

Фахівці радять перевіряти його стан приблизно раз на місяць. Якщо на поверхні вже накопичилося багато пилу та жиру, старі аркуші потрібно акуратно зняти, бажано в рукавичках, і замінити новими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про хитрість за 0 гривень: як очистити весь дім від шерсті улюбленців за секунди без пилососу.