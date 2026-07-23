Досить відтирати: покладіть одну річ на кухонні шафи, щоб захистити їх від жиру і пилу
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Простий лайфхак допоможе значно рідше прибирати кухню
Під час приготування їжі жир осідає не лише на плиті чи стільниці, а й на верхній частині кухонних шафок. Згодом він змішується з пилом, утворюючи липкий шар, який дуже складно відмити.
Однак є простий спосіб запобігти цьому, пише Gazeta.pl.
Секрет дуже простий — застеліть верхню поверхню шафок звичайними газетами або великими аркушами паперу. Вони стануть своєрідним захисним бар'єром, який збиратиме на себе жир і пил. Коли папір забрудниться, його достатньо зняти та замінити новим, не витрачаючи сили на відтирання поверхні.
Перед тим як скористатися цим методом, варто ретельно очистити верх шафок від старих забруднень. Лише після цього застеліть їх папером так, щоб він повністю закривав поверхню.
За потреби аркуші можна накладати один на один, щоб не залишалося відкритих ділянок.
Якщо на кухні часто готують смажені страви, краще використати два шари паперу. Це допоможе ефективніше затримувати жир і продовжить термін використання такого захисту.
Як часто потрібно міняти папір
Фахівці радять перевіряти його стан приблизно раз на місяць. Якщо на поверхні вже накопичилося багато пилу та жиру, старі аркуші потрібно акуратно зняти, бажано в рукавичках, і замінити новими.
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