Забудете про брудні плями та жир у шухлядах: як в цьому допоможе звичайна фольга

Цей надтонкий лист металу зробить кухню чистішою

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Звичайна алюмінієва фольга, яка є майже на кожній кухні, може стати у пригоді не лише для запікання чи зберігання продуктів. Її можна використовувати й не за призначенням.

Нею можна вистелити дно кухонних шухляд, щоб захистити їх від бруду, вологи та плям. Про цей лайфхак написали Оk Diario.

Такий простий трюк допомагає захистити поверхню шухляд від плям, жиру та випадково пролитої рідини. Фольга створює додатковий шар між посудом і дном, завдяки чому забруднення не потрапляють безпосередньо на поверхню.

Ще одна перевага такого методу — легше прибирання. Якщо у шухляді з’являться сліди їжі або вологи, достатньо замінити фольгу на нову, а не витрачати час на складне миття дерев’яних чи інших поверхонь.

Фольгою застелили дно кухонних шухляд. Фото: Телеграфа, згенероване ШІ

Крім цього, алюмінієва фольга може допомогти зменшити накопичення вологи та неприємних запахів у місцях, де зберігається посуд або кухонне приладдя.

Щоб скористатися цим способом, спочатку потрібно повністю очистити шухляду, протерти її вологою тканиною та добре висушити. Після цього вирізати шматок фольги за розміром дна і покласти її блискучою стороною догори. Закріплювати її додатково не потрібно — ваги посуду буде достатньо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, навіщо класти кульки з алюмінієвої фольги у пральну машину. Цей простий лайфхак допомагає уникнути поширених проблем під час прання.