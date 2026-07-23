Хватит оттирать: положите одну вещь на кухонные шкафы, чтобы защитить их от жира и пыли

Простой лайфхак поможет значительно реже убирать кухню

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Во время приготовления пищи жир оседает не только на плите или столешнице, но и на верхней части кухонных шкафчиков. Впоследствии он смешивается с пылью, образуя липкий слой, который очень сложно отмыть.

Однако есть простой способ предотвратить это, пишет Gazeta.pl.

Секрет очень прост – застелите верхнюю поверхность шкафчиков обычными газетами или большими листами бумаги. Они станут своеобразным защитным барьером, который собирает на себя жир и пыль. Когда бумага загрязнится, ее достаточно снять и заменить новой, не тратя силы на оттирание поверхности.

Просто и эффективно

Перед тем как воспользоваться этим методом, следует тщательно очистить верх шкафчиков от старых загрязнений. Только после этого застелите их бумагой так, чтобы она полностью закрывала поверхность.

При необходимости листы можно накладывать один на один, чтобы не оставалось открытых участков.

Если на кухне часто готовят жареные блюда, лучше использовать два слоя бумаги. Это поможет более эффективно задерживать жир и продлит срок использования такой защиты.

Как часто нужно менять бумагу

Специалисты советуют проверять ее состояние примерно раз в месяц. Если на поверхности уже скопилось много пыли и жира, старые листы нужно аккуратно снять, желательно в перчатках, и заменить новыми.

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