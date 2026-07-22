У моєї свекрухи був свій секрет ідеальних солоних огірків: у розсолі не було хрону

Сусіди питатимуть рецепт цих солоних огірків

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Домашні солоні огірки не завжди виходять хрусткими та твердими, навіть якщо дотримуватися перевіреного рецепта. Виявляється, важливу роль відіграють не лише розсіл і спеції.

Є один простий інгредієнт, який багато господинь додають у банки, щоб покращити смак і зберегти огірки хрусткими. Про нього написали в kobieta.gazeta.pl.

Щоб огірки залишалися пружними та не ставали м’якими, досвідчені господині часто додають у банки листя вишні. Саме цей компонент вважають одним із секретів вдалого засолювання. Воно не лише надає овочам приємного аромату, а й допомагає зберегти їхню текстуру.

Листя вишні. Фото: 24 Канал

Для приготування хрустких огірків знадобляться самі овочі, вода, кам’яна не йодована сіль, часник, хрін, кріп, перець та листя вишні.

Перед засолюванням огірки потрібно добре помити й висушити. У стерилізовані банки кладуть листя вишні, хрін, кріп, шматочки кореня хрону, часник і перець. Потім щільно викладають огірки та заливають їх розсолом.

Закриті банки залишають на кілька днів при кімнатній температурі, після чого переносять у прохолодне темне місце. Такий спосіб дозволяє зберегти смак домашніх огірків на довгий час і отримати хрустку закуску до різних страв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна класти в солоні огірки.