У моей свекрови был свой секрет идеальных соленых огурцов: в рассоле не было хрена

Соседи будут спрашивать рецепт этих соленых огурцов

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Домашние соленые огурцы не всегда получаются хрустящими и жесткими, даже если придерживаться проверенного рецепта. Оказывается, немаловажную роль играют не только рассол и специи.

Есть один простой ингредиент, который многие хозяйки добавляют в банки, чтобы улучшить вкус и сохранить огурцы хрустящими. О нем написали в kobieta.gazeta.pl.

Чтобы огурцы оставались упругими и не становились мягкими, опытные хозяйки часто добавляют в банки листья вишни. Именно этот компонент считают одним из секретов удачного засола. Оно не только придает овощам приятный аромат, но и помогает сохранить их текстуру.

Листья вишни. Фото: 24 Канал

Для приготовления хрустящих огурцов понадобятся сами овощи, вода, не йодированная каменная соль, чеснок, хрен, укроп, перец и листья вишни.

Перед засолкой огурцы нужно хорошо вымыть и высушить. В стерилизованные банки кладут листья вишни, хрен, укроп, кусочки корня хрена, чеснок и перец. Затем плотно выкладывают огурцы и заливают их рассолом.

Закрытые банки оставляют на несколько дней при комнатной температуре, после чего переносят в темное прохладное место. Такой способ позволяет сохранить вкус домашних огурцов на долгое время и получить хрустящую закуску к разным блюдам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нельзя класть в соленые огурцы.