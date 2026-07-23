Прощавай, ламінат: ця підлога виглядає стильно та витримує роки

Ці матеріали стійкі до вологи та пошкоджень

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Ламінат і паркет роками залишалися найпопулярнішими варіантами для підлоги в квартирах і будинках. Однак останнім часом дизайнери все частіше звертають увагу на інші рішення — практичні, довговічні та з мінімалістичним виглядом.

Популярності набувають гладкі безшовні поверхні, які створюють відчуття більшого простору та добре вписуються у сучасний стиль оформлення, як написали в kobieta.gazeta.pl.

Одним із головних трендів стали підлоги з ефектом бетону. Такі покриття часто використовують у стилі лофт та індустріальних інтер’єрах. Для цього застосовують декоративні стяжки, мікроцемент або великоформатну плитку, яка дозволяє зробити дизайн більш цілісним.

Мікроцемент став одним із популярних альтернативних матеріалів, оскільки його можна наносити навіть поверх існуючої основи без масштабного ремонту. Також все частіше обирають SPC-покриття, яке вирізняється стійкістю до вологи та пошкоджень.

Мікроцемент та терацо. Фото: Телеграф

Крім того, у сучасні будинки повертаються лінолеум і терацо — матеріали, які знову стали актуальними завдяки своїй практичності та довговічності. Тепер під час ремонту власники житла мають набагато більше варіантів, ніж лише ламінат чи паркет.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити плитку на кухні.