Прощай, ламинат: этот пол выглядит стильно и выдерживает года

Эти материалы устойчивы к влаге и повреждениям

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Ламинат и паркет годами оставались самыми популярными напольными вариантами в квартирах и домах. Однако в последнее время дизайнеры все чаще обращают внимание на другие решения – практичные, долговечные и с минималистичным видом.

Популярность приобретают гладкие бесшовные поверхности, которые создают ощущение большего пространства и хорошо вписываются в современный дизайн, как написали в kobieta.gazeta.pl.

Одним из основных трендов стали полы с эффектом бетона. Такие покрытия часто используют в стиле лофт и индустриальных интерьерах. Для этого применяют декоративные стяжки, микроцемент или крупноформатную плитку, позволяющую сделать дизайн более цельным.

Микроцемент стал одним из популярных альтернативных материалов, поскольку его можно наносить даже поверх существующего основания без масштабного ремонта. Также все чаще выбирают SPC-покрытие, отличающееся стойкостью к влаге и повреждениям.

Микроцемент и терраса. Фото: Телеграф

Кроме того, в современные дома возвращаются линолеум и терацо – материалы, которые снова стали актуальными благодаря своей практичности и долговечности. Теперь при ремонте владельцы жилья имеют гораздо больше вариантов, чем только ламинат или паркет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить плитку на кухне.