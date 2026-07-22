Попрощайтеся зі звичайною шторкою у ванній: на цій моделі не буде цвілі

З цим рішенням можна забути про вапняний наліт

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Звична шторка для душу, яка є майже в кожній ванній кімнаті, може виявитися вже не найкращим рішенням. Їй з'явилася сучасна альтернатива, яка не лише економить місце, а й допомагає боротися з однією з найпоширеніших проблем у ванній.

Дизайнери інтер’єрів дедалі частіше радять звернути увагу на рулонні моделі, які займають менше місця, мають охайний вигляд і допомагають підтримувати ванну кімнату в чистоті. Детальніше про цю ідею написали в TN.

На відміну від класичних шторок, рулонна система висувається лише під час користування душем. Після цього полотно автоматично ховається у компактний короб, закріплений на стіні. Завдяки цьому ванна кімната виглядає просторішою, а сама шторка не залишається постійно на видноті.

Рулонна система шторки для ванної. Фото: amiel

Однією з головних переваг такого рішення є захист від вологи та цвілі. Сучасні моделі виготовляють із багатошарових водонепроникних матеріалів, які не пропускають воду та краще витримують щоденне використання. Крім того, вони мають силіконові ущільнювачі, що допомагають утримувати воду всередині душової зони та зменшують ризик протікань.

Ще один плюс — простіший догляд. На відміну від скляних перегородок, які потребують регулярного очищення від вапняного нальоту та розводів, рулонна шторка після використання повністю ховається, тому ванна кімната довше зберігає охайний вигляд.

Встановити таку систему можна без капітального ремонту. Деякі моделі кріпляться на спеціальний клей і не потребують свердління стін, а за потреби їх можна демонтувати без помітних слідів. Також є варіанти з класичним кріпленням на шурупи для більш надійної фіксації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити душові піддони.