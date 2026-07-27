Ніжний сирний десерт у шоколаді: смакує як глазурований сирок, але готується простіше (відео)

Готується просто — виходить смачно

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Десерти бувають легкими та освіжаючими, ситними й поживними, а особливо влітку хочеться готувати щось без зайвого клопоту біля духовки — наприклад, ніжний тортик без випікання. Сьогодні пропонуємо приготувати низькокалорійний високобілковий сирний десерт із шоколадним шаром, який за смаком нагадує улюблені глазуровані сирки.

Для основи краще обирати свіжий кисломолочний сир із однорідною текстурою, без зайвої вологи, а желатин використовувати якісний і попередньо правильно набухлий, адже саме від цього залежатиме щільність десерту. Важливо не перегрівати желатин під час розчинення, а шоколадний шар перед заливанням на сирну основу обов’язково охолодити до кімнатної температури, інакше ніжний нижній шар може почати танути. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olya_pins".

Як приготувати ніжний сирний десерт у шоколаді

Інгредієнти:

Для основи:

желатин – 15 г;

молоко – 170 мл;

кисломолочний сир 5% – 400 г;

підсолоджувач – за смаком;

ванілін – дрібка;

Для шоколадного шару:

желатин – 5 г;

какао-порошок – 15 г;

молоко – 150 мл;

підсолоджувач – 1 ст. л.;

Спосіб приготування:

Залити желатин для основи 170 мл молока, перемішати та залишити на 5–10 хвилин для набухання. Нагріти молочно-желатинову суміш на слабкому вогні або водяній бані, не доводячи до кипіння, додати підсолоджувач і перемішати до повного розчинення желатину. Перекласти кисломолочний сир у чашу блендера, додати ванілін і теплу молочну суміш, перебити до максимально однорідної та кремової консистенції. За потреби протерти сир через сито перед збиванням, щоб позбутися крупинок. Перелити сирну масу у форму, розрівняти поверхню та поставити в холодильник до часткового або повного застигання. Для шоколадного шару змішати желатин із молоком, залишити на кілька хвилин для набухання, потім додати какао та підсолоджувач. Нагріти суміш на слабкому вогні, постійно перемішуючи, до повного розчинення желатину, не доводячи до кипіння. Процідити шоколадну суміш через дрібне сито, щоб шар вийшов гладким і без грудочок, та охолодити до кімнатної температури. Обережно вилити шоколадну масу на сирну основу та поставити десерт у холодильник щонайменше на 3–4 години, а краще на ніч. Готовий десерт нарізати порційними шматочками та подавати охолодженим.

Як і з чим подавати

Подавати десерт добре охолодженим, нарізавши невеликими прямокутними або квадратними шматочками, щоб він нагадував глазуровані сирки. Для прикрашання підійдуть свіжі ягоди, шматочки полуниці, малини або чорниці, а також дрібка какао чи тертого чорного шоколаду. За бажанням частину молока можна замінити рослинним напоєм, а підсолоджувач — цукром або медом, хоча в такому разі калорійність десерту зміниться. Для більш насиченого смаку до сирної основи можна додати цедру апельсина, кокосову стружку або трохи розчинної кави, а шоколадний шар зробити з темного какао з високим вмістом какао-продуктів.

Такий десерт стане вдалим варіантом для легкого літнього перекусу або домашнього частування до чаю чи кави. Завдяки поєднанню ніжної сирної текстури та шоколадного шару він нагадує знайомі з дитинства глазуровані сирки, але не потребує випікання й легко готується з доступних продуктів. Головне — добре перебити сир, не перегріти желатин і дати десерту достатньо часу для стабілізації в холодильнику, тоді він вийде гладким, ніжним і добре триматиме форму.