QR-коди та незрозумілі цифри: чи треба покупцям уважно читати дрібний шрифт на цінниках в "АТБ"

Більшість покупців їх не помічають

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Покупці у магазинах "АТБ" часто звертають увагу не лише на ціну товару, а й на невеликі значки, написи або символи, які можна побачити на цінниках. Для багатьох ці позначення залишаються незрозумілими, однак насправді вони мають практичне призначення.

"Телеграф" запитав у ChatGPT, що означають ці позначки та навіщо вони потрібні. Також дізналися, чи важливі вони для покупців.

Що означають маленькі значки на цінниках в "АТБ" і чи потрібні звертати на них увагу

Деякі символи створені саме для покупців. Наприклад, напис "Промо" означає, що товар бере участь в акції, а позначка "Новинка" повідомляє про новий продукт на полицях магазину. QR-код може вести на додаткову інформацію про товар, акції або спеціальні пропозиції у застосунку.

Інші позначки потрібні не покупцям, а працівникам магазину. Це можуть бути різні цифри, коди чи службові символи. За їх допомогою співробітники швидше знаходять інформацію про товар, контролюють залишки на складі, правильно розставляють продукцію та працюють із касовою системою.

Також на деяких цінниках можна побачити позначку "UA". Вона може вказувати на участь товару або виробника в українських програмах, акціях чи спеціальних пропозиціях.

Що означають деякі позначки на ціннику в "АТБ". Фото: Телеграф, згенеровано ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо насправді в "АТБ" викликають охорону для скасування чека.