Нежный творожный десерт в шоколаде: смакует как глазированный творожок, но готовится проще (видео)
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Готовится просто – получается вкусно
Десерты бывают легкими и освежающими, сытными и питательными, особенно летом хочется готовить что-то без лишних хлопот у духовки — например, нежный тортик без выпекания. Сегодня предлагаем приготовить низкокалорийный высокобелковый творожный десерт с шоколадным слоем, по вкусу напоминающий любимые глазированные сырки.
Для основы лучше выбирать свежий творог с однородной текстурой, без лишней влаги, а желатин использовать качественный и предварительно набухший, ведь именно от этого будет зависеть плотность десерта. Важно не перегревать желатин во время растворения, а шоколадный слой перед заливкой на творожную основу обязательно охладить до комнатной температуры, иначе нежный нижний слой может начать таять. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olya_pins".
Как приготовить десерт в шоколаде
Ингредиенты:
Для основания:
- желатин – 15 г;
- молоко – 170 мл;
- творог 5% – 400 г;
- подсластитель – по вкусу;
- ванилин – щепотка;
Для шоколадного слоя:
- желатин – 5 г;
- какао-порошок – 15 г;
- молоко – 150 мл;
- подсластитель – 1 ст. л.;
Способ приготовления:
- Залить желатин для основания 170 мл молока, перемешать и оставить на 5–10 минут для набухания.
- Нагреть молочно-желатиновую смесь на слабом огне или водяной бане, не доводя до кипения, добавить подсластитель и перемешать до полного растворения желатина.
- Переложить творог в чашу блендера, добавить ванилин и теплую молочную смесь, перебить до максимально однородной и кремовой консистенции. При необходимости протереть творог через сито перед взбиванием, чтобы избавиться от крупинок.
- Перелить творожную массу в форму, разровнять поверхность и поставить в холодильник до частичного или полного застывания.
- Для шоколадного слоя смешать желатин с молоком, оставить на несколько минут для набухания, добавить какао и подсластитель.
- Нагреть смесь на слабом огне, постоянно перемешивая до полного растворения желатина, не доводя до кипения.
- Процедить шоколадную смесь через мелкое сито, чтобы слой получился гладким и без комочков, и охладить до комнатной температуры.
- Осторожно вылить шоколадную массу на творожную основу и поставить десерт в холодильник как минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.
- Готовый десерт порезать порционными кусочками и подавать охлажденным.
Как и с чем подавать
Подавать десерт хорошо охлажденным, нарезав небольшими прямоугольными или квадратными кусочками, чтобы он напоминал глазированные сырки. Для украшения подойдут свежие ягоды, кусочки клубники, малины или черники, а также щепотка какао или тертого черного шоколада. По желанию часть молока можно заменить растительным напитком, а подсластитель сахаром или медом, хотя в таком случае калорийность десерта изменится. Для более насыщенного вкуса к творожному основанию можно добавить цедру апельсина, кокосовую стружку или немного растворимого кофе, а шоколадный слой сделать из темного какао с высоким содержанием какао-продуктов.
Такой десерт станет удачным вариантом для легкого летнего перекуса или домашнего угощения к чаю или кофе. Благодаря сочетанию нежной творожной текстуры и шоколадного слоя он напоминает знакомые с детства глазированные сырки, но не нуждается в выпекании и легко готовится из доступных продуктов. Главное – хорошо перебить творог, не перегреть желатин и дать десерту достаточно времени для стабилизации в холодильнике, тогда он получится гладким, нежным и будет хорошо держать форму.