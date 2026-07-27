Нежный творожный десерт в шоколаде: смакует как глазированный творожок, но готовится проще (видео)

Готовится просто – получается вкусно

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Десерты бывают легкими и освежающими, сытными и питательными, особенно летом хочется готовить что-то без лишних хлопот у духовки — например, нежный тортик без выпекания. Сегодня предлагаем приготовить низкокалорийный высокобелковый творожный десерт с шоколадным слоем, по вкусу напоминающий любимые глазированные сырки.

Для основы лучше выбирать свежий творог с однородной текстурой, без лишней влаги, а желатин использовать качественный и предварительно набухший, ведь именно от этого будет зависеть плотность десерта. Важно не перегревать желатин во время растворения, а шоколадный слой перед заливкой на творожную основу обязательно охладить до комнатной температуры, иначе нежный нижний слой может начать таять. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olya_pins".

Как приготовить десерт в шоколаде

Ингредиенты:

Для основания:

желатин – 15 г;

молоко – 170 мл;

творог 5% – 400 г;

подсластитель – по вкусу;

ванилин – щепотка;

Для шоколадного слоя:

желатин – 5 г;

какао-порошок – 15 г;

молоко – 150 мл;

подсластитель – 1 ст. л.;

Способ приготовления:

Залить желатин для основания 170 мл молока, перемешать и оставить на 5–10 минут для набухания. Нагреть молочно-желатиновую смесь на слабом огне или водяной бане, не доводя до кипения, добавить подсластитель и перемешать до полного растворения желатина. Переложить творог в чашу блендера, добавить ванилин и теплую молочную смесь, перебить до максимально однородной и кремовой консистенции. При необходимости протереть творог через сито перед взбиванием, чтобы избавиться от крупинок. Перелить творожную массу в форму, разровнять поверхность и поставить в холодильник до частичного или полного застывания. Для шоколадного слоя смешать желатин с молоком, оставить на несколько минут для набухания, добавить какао и подсластитель. Нагреть смесь на слабом огне, постоянно перемешивая до полного растворения желатина, не доводя до кипения. Процедить шоколадную смесь через мелкое сито, чтобы слой получился гладким и без комочков, и охладить до комнатной температуры. Осторожно вылить шоколадную массу на творожную основу и поставить десерт в холодильник как минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь. Готовый десерт порезать порционными кусочками и подавать охлажденным.

Как и с чем подавать

Подавать десерт хорошо охлажденным, нарезав небольшими прямоугольными или квадратными кусочками, чтобы он напоминал глазированные сырки. Для украшения подойдут свежие ягоды, кусочки клубники, малины или черники, а также щепотка какао или тертого черного шоколада. По желанию часть молока можно заменить растительным напитком, а подсластитель сахаром или медом, хотя в таком случае калорийность десерта изменится. Для более насыщенного вкуса к творожному основанию можно добавить цедру апельсина, кокосовую стружку или немного растворимого кофе, а шоколадный слой сделать из темного какао с высоким содержанием какао-продуктов.

Такой десерт станет удачным вариантом для легкого летнего перекуса или домашнего угощения к чаю или кофе. Благодаря сочетанию нежной творожной текстуры и шоколадного слоя он напоминает знакомые с детства глазированные сырки, но не нуждается в выпекании и легко готовится из доступных продуктов. Главное – хорошо перебить творог, не перегреть желатин и дать десерту достаточно времени для стабилизации в холодильнике, тогда он получится гладким, нежным и будет хорошо держать форму.