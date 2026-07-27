Не шукайте деінде: в "АТБ" пояснили, як зробити заявку на товар, якого немає на полицях магазину

Розширення асортименту мережі – в руках покупців

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Асортимент товарів у різних супермаркетах може відрізнятися. Через це покупцям іноді доводиться курсувати від магазину до магазину у пошуках потрібних позицій.

"Телеграф" звернувся до служби підтримки мережі "АТБ", щоб з’ясувати, чи можуть клієнти самостійно формувати запит на товари, досі не представлені на полицях магазинів.

Як з’ясувалося, така можливість дійсно існує. За словами представника мережі, відповідне звернення передадуть "для статистики" на розгляд служби закупівель.

Про це мало хто знає

Втім, робити це потрібно не у самому магазині, а через чат-бот або ж надіславши листа на офіційну електронну адресу мережі. У зверненні слід вказати назву бажаного товару, місто та конкретний магазин, для якого актуальна ця пропозиція.

Також у службі підтримки зазначили, що остаточне рішення щодо появи нового товару ухвалює керівництво компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому іноді цінники згортають на полицях: магазин ще не знає вартість?