Далеко не кожен: скільки українців насправді отримували "Нацкешбек" (документ)

Програма вже охопила мільйони покупців

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

До програми "Національного кешбеку" долучились понад 10,15 млн українців, проте активних користувачів вдвічі менше — більш ніж 5 мільйонів. З огляду на кількість українців, які залишились в країні — перевагу від купівлі національного продукту міг отримувати кожен третій. Наразі в Україні близько 29 млн людей.

Такі дані повідомили в АТ "Агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні" у відповідь на запит "Телеграфу". Загалом програма охопила понад 2 тисячі українських виробників та більш як 422 товари українського виробництва.

Агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні" відповіло на запит "Телеграфа"

Деталі з відповіді щодо учасників програми та виплат/ "Телеграф"

За час дії програми до неї, на певний період долучали також кешбек на пальне — його суму додали до виплату за березень та квітень. Кошти ж за травень та червень нарахують відповідно до графіка виплат.

Нагадаємо, накопичені в межах програми "Національний кешбек" кошти, виплачені за квітень 2026 року і періоди до нього, необхідно використати до 31 липня 2026 року включно. Після цієї дати невикористаний залишок буде повернуто до державного бюджету.

Водночас програма продовжує діяти. Українці й надалі отримуватимуть компенсацію у розмірі 5% або 15% за купівлю товарів українського виробництва.

На що діють 5 та 15 відсотків "Національного кешбеку"/Інфографіка "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" розповідав, що більшість українців використовує накопичені кошти для оплати комунальних послуг. Купівля товарів українського виробництва — на другому місці.