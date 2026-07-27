Гроші повертають не всім: кому "Нова пошта" не компенсує вартість знищеної посилки

У яких випадках гроші не вдасться повернути

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Російські удари по терміналах "Нової пошти" неодноразово призводили до знищення відправлень. У компанії заявили, що клієнти можуть звертатися щодо компенсації за втрачені посилки, однак виплати здійснюють не у всіх випадках.

У "Новій пошті" розповіли журналісту "Телеграф", чию посилку було знищено через атаку Росії, за яких умов клієнт може отримати відшкодування, а коли компанія має право відмовити у компенсації.

У яких випадках "Нова пошта" розглядає компенсацію

У компанії пояснили, що у разі втрати посилки клієнт може подати звернення щодо компенсації. Це стосується, зокрема, відправлень із частково сплаченою вартістю або оформлених післяплатою.

"Кожне звернення розглядається індивідуально відповідно до законодавства України та правил надання послуг "Нової пошти"", — зазначили у компанії.

За словами представників "Нової пошти", рішення ухвалюють після перевірки обставин конкретної ситуації.

Коли можуть відмовити у виплаті

Попри можливість отримати компенсацію, існують випадки, коли компанія може не задовольнити звернення клієнта.

У "Новій пошті" наголосили, що відмова можлива лише за умов, які передбачені законодавством або внутрішніми правилами надання послуг.

Зокрема, компенсацію можуть не виплатити, якщо:

немає законних підстав для відшкодування;

клієнт не виконав необхідні умови для отримання компенсації;

відсутні підтвердження, які потрібні для розгляду звернення.

Коли можуть відмовити у виплаті. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з частковою оплатою та післяплатою якщо посилку знищив російський удар.