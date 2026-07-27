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Без молока і сиропу: новий рецепт кави із TikTok підкорив любителів бадьорості

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Особливо актуально влітку
Особливо актуально влітку. Фото Телеграф

Незвичне поєднання вже називають одним із найцікавіших кавових експериментів останніх років

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Кавові тренди змінюються мало не щомісяця, а користувачі TikTok продовжують вигадувати нові способи урізноманітнити улюблений напій. Цього разу стрімко набирає популярності рецепт, у якому еспресо поєднують із… колою.

Докладніше про те, як приготувати цей напій, розповіло видання Femcafe.

На перший погляд поєднання кави з колою здається дивним, однак прихильники рецепта стверджують, що газований напій додає освіжаючих ноток, а кава забезпечує яскравий аромат і додатковий заряд енергії.

Насправді цей напій зовсім не є новим винаходом блогерів. Ще у 2006 році компанія Coca-Cola представила кавовий напій Coca-Cola Blāk, однак через два роки його зняли з виробництва. Пізніше в різних країнах світу продавали Coca-Cola Coffee Plus та Coca-Cola with Coffee, але глобальної популярності вони так і не здобули.

Колись це вже було популярним

Сьогодні ж рецепт переживає друге народження завдяки соціальним мережам. Приготувати його можна й удома: достатньо налити в склянку з льодом охолоджену колу та обережно додати зверху порцію свіжозвареного еспресо. Через різну густину рідин напій виглядає ефектно, а перед вживанням його рекомендують перемішати.

Прихильники цього рецепта відзначають, що смак виходить незвичайним — із легкою карамельною солодкістю, кавовою гірчинкою та приємною газованою свіжістю.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", у мережі показали новий літній хіт із кави та копійчаного інгредієнта.

Теги:
#Рецепт #Кава #Кока Кола