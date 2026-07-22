Безкоштовний проїзд під загрозою? Кияни вимагають віддати пільгові гроші безпосередньо пенсіонерам

Мешканці столиці активно коментують ситуацію

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Пропозиція запровадити ліміти на безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів у Києві не на жарт розгнівала місцевих жителів. Хоча поки що йдеться лише про петицію кияни зробили альтернативну пропозицію.

Наприклад, один із користувачів запропонував видавати пенсіонерам гроші на проїзд. Про це повідомляє "Телеграф".

Зніміть із депутатів теж, тоді буде справедливо, а пенсіонерам дай на рахунок, бо один сидить удома, а інший їздить, тож один має допомогу, а той, що не їздить, — ні. Володимир Поліщук

Потенційне скасування безкоштовного проїзду у громадському транспорті для київських пенсіонерів викликало гнівну реакцію в мережі. Користувачі масово вимагають підвищення пенсій, адже пенсіонери й так "ледве виживають".

"Хто з пенсіонерів працює, нехай оплачує проїзд, а хто не працює — нехай їздить безкоштовно"

"Можливо, зробити варіант як у Львові. На карту киянина надходять гроші, в еквіваленті припустимо 60 поїздок на місяць. Вс, що більше, людина оплачує самостійно"

"Залишилося обмежити пенсіонерам дихати свіжим повітрям"

"Підняти пенсію!"

"Скасувати пільговий проїзд як пережиток совка, але залишити ціну за проїзд на рівні 8 грн"

"Пенсіонери й так ледь виживають"

"Нехай тоді знімають пільги з усіх, а не лише з пенсіонерів, які й так виживають"

"А чому не скасувати пільги для депутатів і поліцейських"

"Все для людей, які й так живуть за копійки та працювали все життя"

"Хай платять гідні пенсії, для того знімати пільги"

Нагадаємо, на цей час власники "Карти киянина" пенсійного віку можуть користуватися комунальним транспортом столиці без обмежень та абсолютно безкоштовно. У середині липня 2026 року у Києві почали діяти нові ціни на проїзд у громадському транспорті. Тариф зріс з 8 до 30 грн.