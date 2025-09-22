Чи будуть укриття облаштовані для мам з немовлятами: КМДА поставили крапку щодо петиції

Укриття в Києві не пристосовані для перебування мам з маленькими дітьми

На сайті Київської міської ради опубліковано електронну петицію щодо облаштування укриттів, де люди ховаються від російських обстрілів, з урахуванням потреб мам з немовлятами. Зокрема пропонується виділити для цього окремі приміщення зі столом для сповивання, питною водою, чайником тощо.

"Телеграф" надіслав запит в Департамент муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації, в якому поставив кілька питань стосовно петиції.

У КМДА відповіли, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані діяти лише на підставі Конституції та законів України.

Щодо питання про облаштування на кожній станції метро, яка використовується як укриття, кімнат для мам з немовлятами, чиновники повідомили, що під час будівництва

існуючих станцій метрополітену така можливість не передбачалась.

"На сьогодні, на станціях метрополітену передбачені мінімально необхідні технологічні приміщення для забезпечення функціонування, руху поїздів та роботи обслуговуючого персоналу станцій. Кількість та площі є мінімальними, ураховуючи виробничу необхідність, що унеможливлює їх облаштування для використання за іншим призначенням", – йдеться у документі.

Водночас у департаменті зазначили, що відповідно до сучасних нормативних актів передбачається створення додаткових приміщень під час реконструкції старих та будівництва нових підземних станцій метро.

Також у відповіді йдеться, що під час проєктування основних приміщень захисних споруд цивільного захисту рекомендується включати до їх складу приміщення/зони для годування та сповивання немовлят. Це стосується не тільки метрополітену, а всіх укриттів.

Стосовно запасів води, які згадувалися в петиції, і не лише, чиновники пояснили, що відповідно до нормативної бази люди, що користуються укриттями, мають приносити з собою засоби індивідуального захисту, запаси продуктів та води, а також необхідні речи. У відповіді уточнили, що забезпечення укриттів обладнанням та продуктами, непередбаченими вимогами, вважатимуться нецільовим використанням бюджетних коштів.

"Департамент підтримує ініціативу, зазначену в електронній петиції, щодо забезпечення комфортного перебування матерів з немовлятами на об’єктах фонду захисних споруд міста Києва шляхом належного облаштування визначених відокремлених зон", – написали у департаменті.

Таким чином можна зробити висновок, що не варто очікувати змін умов в укриттях для матерів з немовлятами, оскільки нові приміщення наврядчи будуть будуватися та облаштовуватися на четвертий рік війни.

