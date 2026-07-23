Документ давно готовий: чому КП "Житній ринок" не підписує охоронний договір

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Проєкт охоронного договору, який має захистити Житній ринок від несанкціонованої перебудови, у тому числі від т.зв. "реконструкції", готовий ще з 14 травня 2026 року. Але КП "Житній ринок" досі не розрахувалося за його виготовлення і не підписало відповідний акт здачі-приймання послуг.

Це випливає із відповіді Департаменту охорони культурної спадщини КМДА на запит "Телеграфу", адресований Київраді та КМДА.

"Принагідно інформуємо, що проєкт Охоронного договору розроблено (на підставі договору послуг від 07.05.2026) та передано Замовнику (КП "Житній ринок") 14.05.2026 з Актом здачі-приймання наданих послуг. Станом на 15.07.2026 Акт, підписаний Замовником (КП "Житній ринок"), до підпорядкованої комунальної установи Департаменту, Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій, не повертався, оплату вказаних послуг не здійснено", — йдеться у відповіді департаменту.

Відповідь Департаменту охорони культурної спадщини КМДА

Нагадаємо, 9 червня 2026 року Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом до комунального підприємства "Житній ринок", в якому просить суд зобов’язати КП укласти з Департаментом охорони культурної спадщини охоронний договір на будівлю Житнього ринку, як на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

Зауважимо, що рішення про внесення ринку до переліку щойно виявлених пам'яток культурної спадщини міста Києва було ухвалене ще понад рік тому. Письмове повідомлення від Департаменту охорони культурної спадщини про необхідність укладення охоронного договору з органом охорони культурної спадщини КП "Житній ринок" отримало ще в грудні 2025 року. Але після цього КП кілька місяців зволікало і спромоглося провести закупівлю на виготовлення охоронного договору лише у травні 2026 року.

При цьому у травні ж 2026-го керівник Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков намагався протягнути через бюджетну комісію рішення про виділення понад 32 млн грн для збільшення статутного капіталу КП "Житній ринок", які начебто мали б піти на порятунок зношеної будівлі ринку.

Але річ у тім, що у пояснювальній записці до проєкту цього рішення було чітко зазначено, що кошти підуть у тому числі й на "реконструкцію" (читай – перебудову) будівлі, хоча подібні об’єкти, якщо мають охоронний статус, можуть бути лише реставровані.

Пояснювальна записка до проєкту рішення Київської міськради про збільшення статутного капіталу КП "Житній ринок"

До речі, Департамент промисловості також прислав відповідь редакції, у якій вдає, що не планував реконструкцію, а згадує лише про ремонтні роботи.

Відповідь Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Детальніше про те, чому відбувається зволікання із наданням Житньому ринку охоронного статусу та чиї інтереси зійшлися навколо одного з найпопулярніших базарів столиці, читайте у матеріалі "Телеграфу" "Сліди ведуть до оточення Кличка: як навколо Житнього ринку ледь не "розіграли" 32 мільйони".