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Без подряпин на підлозі: цей овоч допоможе пересунути важкі меблі

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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З допомогою цього лайфхаку справа пішла швидше Новина оновлена 17 серпня 2026, 21:54
З допомогою цього лайфхаку справа пішла швидше. Фото Колаж "Телеграфу"

Під час ремонту на допомогу можуть прийти звичайні речі які є під рукою

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Пересування меблів під час ремонту може бути дуже важкою та клопіткою справою. Проте на допомогу може прийти звичайна картопля.

Про це пишуть в одній із соціальних мереж. Зазначається, що з цим овочем справа пішла набагато швидше.

Жінка розповіла, що під час ремонту довелось пересувати шафу. Але це було дуже важко і непросто.

"І тут чоловік мені каже: "Неси картоплю". Я думала, що в нього дах поїхав", — сказала вона.

Під час пересування меблів на лінолеумі залишись подряпини
Під час пересування меблів на лінолеумі залишись подряпини

Після цього вони нарізали сиру картоплю кільцями товщиною близько 2 сантиметрів. Під кожну ніжку шафи підклали по шматку картоплі.

"Але в підсумку справа пішла краще. Тут по всіх кутах картопля. І шафа рухається. Лайфхак на замітку" — розповіла жінка.

Картоплю потрібно підкласти під ніжки меблів
Картоплю потрібно підкласти під ніжки меблів
Картоплю потрібно підкласти під ніжки меблів
Картоплю потрібно підкласти під ніжки меблів

Вона додала що до того як використати картоплю вони з чоловіком майже розламали шафу під час спроб її пересунути по кімнаті. Тож такий простий лайфхак допоможе не тільки поставити меблі на місце, а й зберегти їх цілими.

Цей лайфхак допоможе зберегти цілісність меблів
Цей лайфхак допоможе зберегти цілісність меблів

Раніше "Телеграф" розповідав про простий лайфхак, який позбавить від подряпин і потертостей вашу улюблену пару взуття.

Теги:
#Поради #Ремонт #Меблі #Лайфхак