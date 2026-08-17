Без подряпин на підлозі: цей овоч допоможе пересунути важкі меблі

Під час ремонту на допомогу можуть прийти звичайні речі які є під рукою

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Пересування меблів під час ремонту може бути дуже важкою та клопіткою справою. Проте на допомогу може прийти звичайна картопля.

Про це пишуть в одній із соціальних мереж. Зазначається, що з цим овочем справа пішла набагато швидше.

Жінка розповіла, що під час ремонту довелось пересувати шафу. Але це було дуже важко і непросто.

"І тут чоловік мені каже: "Неси картоплю". Я думала, що в нього дах поїхав", — сказала вона.

Під час пересування меблів на лінолеумі залишись подряпини

Після цього вони нарізали сиру картоплю кільцями товщиною близько 2 сантиметрів. Під кожну ніжку шафи підклали по шматку картоплі.

"Але в підсумку справа пішла краще. Тут по всіх кутах картопля. І шафа рухається. Лайфхак на замітку" — розповіла жінка.

Картоплю потрібно підкласти під ніжки меблів

Картоплю потрібно підкласти під ніжки меблів

Вона додала що до того як використати картоплю вони з чоловіком майже розламали шафу під час спроб її пересунути по кімнаті. Тож такий простий лайфхак допоможе не тільки поставити меблі на місце, а й зберегти їх цілими.

Цей лайфхак допоможе зберегти цілісність меблів

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